Dancila spune ca cei care dezinformeaza UE in privinta Romaniei sunt autisti

Premierul i-a catalogat drept "autisti" pe cei care "dezinformeaza UE, in ciuda faptului ca stiu adevarul"." (...) Vreau sa am o alta abordare cu liderii europeni, o abordare corecta si transparenta, in care informatia sa fie luata de la Guvern si sa evitam dezinformarile care au creat atatea nemultumiri, spun eu, din partea romanilor, sa nu mai ajunga Romania si probleme existente in Romania sa fie discutate in plenul PE, bazate pe dezinformarile pe care, din pacate, romanii le fac pentru Romania. Eu stiu romanii de la Bruxelles. Nu exclud sa fie romani si din tara", a declarat joi seara, la Antena3, premierul Viorica Dancila.Ea a spus ca Monica Macovei a facut mult rau Romaniei in Parlamentul European, deoarece "si-a parat" propria tara, care a fost judecata de alte 27, iar acest lucru "a creat o stare de tristete"."Stiu cat rau ne-a facut doamna Monica Macovei noua ani in PE. Am vazut atitudinea ei si acest lucru ne-a creat o stare de tristete, pentru ca probleme sunt in multe tari, fiecare tara isi are problemele ei, dar si le rezolva pe plan intern. Nu vii sa iti parasti propria tara si sa ceri sa o judece alte 27 de tari in plenul PE", a mai sustinut prim-ministrul.Viorica Dancila a afirmat ca i-a felicitat pe europarlamentarii romani care au sustinut Romania la dezbaterea din Parlamentul European pe tema Justitiei."Cred ca acest lucru, daca esti bun roman, nu il faci si am vazut romani, colegii mei europarlamentari, care au aparat Romania la Bruxelles si care au aratat minciunile si dezinformarile care s-au practicat la nivelul Parlamentului, la nivelul Comisiei. I-am felicitat din tot sufletul si pe Dan Nica, pe Puiu Pascu, Norica Nicolai, Victor Bostinaru, Maria Grapini (...) Vreau sa avem o alta abordare, astfel incat liderii europeni sa fie informati corect si sa nu se mai repete ceea ce s-a intamplat pana acum", a afirmat Dancila.Intrebata care este pozitia sa in legatura cu relatiile pe care Romania ar trebui sa le dezvolte cu Bruxelles-ul si cu Statele Unite, Dancila a spus ca Guvernul sau are primul vicepremier care se ocupa de parteneriate strategice.De asemenea, premierul i-a catalogat drept "autisti" pe cei ...citeste mai departe despre " Dancila spune ca cei care dezinformeaza UE in privinta Romaniei sunt autisti " pe Ziare.com