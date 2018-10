"Oamenii de afaceri turci si cei din tarile din Golf sunt interesati sa investeasca in Romania in infrastructura, in sanatate, sa dezvolte proiecte de anvergura in parteneriat public-privat.Am avut o discutie aplicata cu presedintele Republicii Turcia. Domnul Erdogan m-a asigurat ca investitorii turci sunt interesati de construirea unui spital regional la Constanta, de 1.000 de paturi, si de cresterea volumului schimburilor comerciale de la 7 miliarde de dolari la 10 miliarde de dolari", a declarat premierul Viorica Dancila miercuri, la inceputul sedintei de Guvern.Premierul a mai spus ca o companie din Emiratele Arabe Unite vrea sa investeasca 100 de milioane de euro in parcuri logistice si industriale, la Aiud, Craiova, Constanta, Bucuresti si in judetul Prahova."In Emiratele Arabe Unite interesul a fost la fel de mare pentru proiectele in parteneriat public privat, dar si pentru alte investitii. O companie vrea sa investeasca peste 100 de milioane de euro in parcuri logistice si industriale, la Aiud, Craiova, Constanta, Bucuresti si judetul Prahova.Exista interes si pentru construirea Portului Bucuresti pe canalul Dunare - Bucuresti. Avand in vedere acest potential, am hotarat crearea unui parteneriat strategic economic intre Guvernul Romaniei si Guvernul Emiratelor Arabe Unite, un cadru mai restrans si mai activ de colaborare la nivel guvernamental", a spus Dancila.Premierul Viorica Dancila a fost saptamana trecuta intr-o vizita oficiala in Turcia si s-a intalnit la Ankara cu presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan. Ulterior, Dancila a mers in Emiratele Arabe Unite.Vezi si Dancila, vizita cu peripetii si in Turcia. Ce i-a zis Erdogan ca asteapta de la Romania (Foto & Video) ...citeste mai departe despre " Dancila spune ca Erdogan a asigurat-o ca investitorii turci vor construi un spital regional la Constanta " pe Ziare.com