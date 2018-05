"In niciun caz nu se pune problema desfiintarii Pilonului II, vreau sa fac aceasta precizare din start. In alta ordine de iei, da, sunt discutii ca Pilonul II sa fie optional, dar inca nu avem o modificare certa. Nu am vazut aceasta modificare, deci nu pot sa dau amanunte referitor la acest lucru. Ceea ce pot sa spun cu certitudine este ca Pilonul II nu se desfiinteaza, pentru a nu crea ingrijorare.Eu inca nu am vazut acest proiect, dupa ce o sa vad acest proiect, o sa-mi spun punctul de vedere", a declarat Viorica Dancila, intrebata de jurnalisti despre propunerea avansata de ministrul Muncii.Miercuri, ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a anuntat ca Pilonul II de pensii nu va fi nationalizat, insa Guvernul il va face optional.Citeste si Document oficial al Comisiei Europene: Romania vrea sa inverseze reforma pensiilor, transformand Pilonul II intr-unul facultativ ...citeste mai departe despre " Dancila spune ca nu a vazut inca propunerea lui Vasilescu ca Pilonul II sa fie optional " pe Ziare.com