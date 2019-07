"Am vorbit de masuri, masurile economice, dar vrem sa avem un dialog, sa vedem impactul acestor masuri, sa vedem toti cei implicati, sa le cerem parerea, sa discutam cu ei. Nu vrem sa luam decizii bruste.Aceste decizii trebuie sa le luam in urma discutiilor cu partenerii sociali, cu cei implicati in aceste masuri economice si cred ca acest lucru va lamuri foarte multe aspecte", a declarat premierul intr-un interviu acordat la Strasbourg postului Antena 3.Intrebata daca planurile Guvernului in zona economica vor angrena si masuri cu impact social, Viorica Dancila a raspuns: "Nu cred acest lucru"."Bine, nu putem multumi pe toata lumea, este normal ca atunci cand iei o decizie, unii sa se bucure, altii sa fie mai putin bucurosi. Dar este important sa avem acest dialog, sa ascultam si parerea celorlalti, sa le explicam de ce am luat aceasta masura, pentru ca toata lumea sa inteleaga care este sensul in care vrem sa mergem", a mai spus prim-ministrul Dancila. ...citeste mai departe despre " Dancila spune ca nu va lua masuri economice bruste, dar ca vor fi romani "mai putini bucurosi" " pe Ziare.com