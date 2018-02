Dancila spune ca raportul lui Toader e foarte argumentat si Iohannis sa-l citeasca atent. Comisia Europeana are atributii limitate referitor la Legile Justitiei

Dancila considera ca raportul prezentat de Toader este foarte argumentat, iar presedintele Klaus Iohannis ar trebui sa il citeasca foarte atent, atunci cand va lua decizia finala in acest caz.In mai multe randuri, premierul a insistat ca "nu trebuie sa identificam o persoana (Kovesi - n.red.) cu o institutie (DNA - n.red.) " si ca important este "sa nu zdruncinam increderea in Justitie", pentru ca "ne uitam la barometre si vedem ca a scazut" si "tocmai asta nu trebuie sa se intample".Dancila a pus accent pe ideea de unitate si normalitate."Eu cred ca, aici, dincolo de persoana trebuie sa fie luata masura care sa se incadreze din punct de vedere juridic si sa respecte Constitutia. Este foarte important acest lucru si dincolo de perceptii, dincolo de a ne pozitiona, de-o parte sau de alta, lucru anormal, eu cred ca toti trebuie sa ne pozitionam de partea Justitiei.Si nu trebuie sa lasam un lucru de normalitate sa divida societatea. Cred ca trebuie sa vedem ceea ce se spune in raport, vedem o argumentare foarte buna, si cred ca trebuie sa ne incadram in ceea ce prevede Justitia (...) Nu imi permit sa ii dau sfaturi domnului presedinte Klaus Iohannis, nici nu imi doresc acest lucru, pentru ca intotdeauna am spus ca nu trebuie nimeni sa interfereze cu Justitia, cu atat mai putin prim-ministrul, dar cred ca domnul Klaus Iohannis trebuie sa citeasca cu atentie acest raport, toate privirile, acum, sunt indreptate catre domnia sa, si ca in urma citirii acestui raport trebuie sa ia masurile care se impun pentru a arata ca legea in Romania este sfanta si trebuie respectata de toata lumea (...) Justitia e aceeasi pentru toti, trebuie sa ne uneasca atunci cand cineva a gresit si nu sa ne dezbine pentru o persoana sau alta", a spus premierul, la Romania TV.Dancila sustine ca a citit raportul: "Nu sunt jurist, dar am vazut ca e foarte argumentat".Cat despre reactiile din exterior ale celor care "se uita spre noi si vor sa vada cum se aplica justitia" in Romania, premierul a sustinut ca europarlamentarul Maria Grapini i-a adresat o intrebare comisarului european pentru Justitie, Vera Jurova, referitoare la raspunderea magistratilor si o modalitate de a uniformiza reglementarile in acest domeniu din toata Europa.Ca raspuns, lui Grapini i s-ar fi spus: "Comis ...citeste mai departe despre " Dancila spune ca raportul lui Toader e foarte argumentat si Iohannis sa-l citeasca atent. Comisia Europeana are atributii limitate referitor la Legile Justitiei " pe Ziare.com