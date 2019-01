"Daca era o intalnire secreta nu postam nici pe twitter, nu dadeam nici comunicat. Sunt convinsa ca nu erau camere de luat vederi la domnul prim-ministru Netanyahu. Nu a fost o intalnire secreta. Au fost fost foarte multe situatiile in care prim-ministrii au mers la o intalnire cu un alt prim-ministru si nu au anuntat inainte. In niciun caz nu putea sa fie vorba de asa ceva, pentru ca au fost discutii referitoare tot la Romania. Au fost discutii la modul in care sa abordam relatia intre cele doua guverne - cel roman si cel israelian", a declarat Viorica Dancila, intr-o emisiune la Antena 3.Viorica Dancila nici nu a fost intrebata si nici nu a explicat singura de ce nu a anuntat public despre plecarea ei in Israel, inainte de efectuarea vizitei, asa cum se obisnuieste, printr-un comunicat transmis presei de Executiv.Intrebata despre sedinta comuna de guvern despre care s-a mai vorbit de cateva ori pana acum, Dancila a precizat ca inca nu a fost luata o decizie cu privire data si locul desfasurarii acesteia."Urmeaza sa hotaram daca va fi la Bucuresti sau la Ierusalim. In perioada imediat urmatoare, vom lua o decizie. (...) Vreau sa remarc faptul ca, pentru mine, eu am avut bucuria sa am intr-un an de zile a treia intalnire cu premierul Netanyahu, ceea ce arata importanta pe care i-o acorda Romaniei si devoltarii relatiilor bilaterale economice, comerciale si Romania. Acest lucru ar fi trebuit sa ne bucure si nu sa ne aduca critici", a subliniat premierul Dancila.Citeste si:Dancila s-a dus pe furis in Israel: Ce a discutat cu NetanyahuNetanyahu i-a cerut lui Dancila sa ne mutam ambasada la Ierusalim si sa sustinem aceasta pozitie in UE. Raspunsul premierului (Video)De ce ar fi fost, de fapt, Viorica Dancila in Israel. Porumbelul mesagerC.B. ...citeste mai departe despre " Dancila sustine ca vizita in Israel nu a fost una secreta, dar nu spune de ce nu a anuntat-o public " pe Ziare.com