Dancila va vota la referendum: Sunt un sustinator al statului de drept, al independentei Justitiei

Aflata miercuri intr-o vizita in Bacau, Dancila a afirmat ca va participa la referendum pe motiv ca este un sustinator al statului de drept si al independentei Justitiei."Da. Voi participa duminica la vot si voi vota la ambele, si pentru alegerile europarlamentare, voi vota pentru imaginea Romaniei, voi vota pentru castigarea demnitatii Romaniei pentru ca, stiti, am fost europarlamentar noua ani de zile, stiu ce inseamna lucrul in institutiile europene, stiu cat de important este sa avem acolo oameni implicati, oameni care sa lucreze pe directive, pe regulamente, in care sa se regaseasca si obiectivele Romaniei si ale romanilor. (...) Voi vota si pentru referendum.Asa cum am spus de fiecare data, sunt un sustinator al statului de drept, al independentei Justitiei, dar si al drepturilor cetatenilor, pentru ca si acest lucru trebuie sa il avem in vedere de fiecare data si intre toate trebuie sa existe un echilibru", a afirmat Dancila.Premierul a vizitat, miercuri, Insula de Agrement din Bacau, unde a urmarit stadiul fizic al proiectului de reabilitare si modernizare a acesteia, precum si lucrarile de decolmatare a lacului din jurul insulei.Insula de Agrement din Bacau este realizata in baza unui proiect de reabilitare si modernizare in valoare de peste 52 de milioane de lei, din care contributia Uniunii Europene este de aproximativ 16,6 milioane. Lucrarile au inceput in urma cu sapte ani si, cu toate ca termenul de finalizare a proiectului era sfarsitul anului trecut, ele au fost inghetate atat ca urmare a unor contestatii in instanta, cat si a faptului ca societatea comerciala contractanta nu dispunea de utilajele si echipamentele necesare derularii unor asemenea tipuri de lucrari.Citeste si: PNL il acuza pe seful AEP ca boicoteaza referendumul si foloseste institutia in tentativa PSD de fraudare a votuluiCiolos: Votand DA la referendum vom delegitima orice tentativa a PSD de a continua lupta impotriva justitieiKelemen Hunor: Alegerile din 26 mai sunt cele mai importante de la intrarea in UE. Votati DA la referendum!Eugen Tomac: Referendumul este cel mai important test pentru Romania dupa intrarea in UE! 26 mai va reseta intreaga scena politica ...citeste mai departe despre " Dancila va vota la referendum: Sunt un sustinator al statului de drept, al independentei Justitiei " pe Ziare.com