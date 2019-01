Dancila, in Comitetul Economic si Social European: Guvernul Romaniei nu avut niciun fel de interferenta in justitie

Viorica Dancila a raspuns intrebarilor puse de mai multi membri CESE privind situatia statului de drept in Romania. Potrivit acesteia Guvenrul nu a intervenit in justitie, si ca este vorba de o dezinformare plecata de la stiri false."Vreau sa va asigur ca in Romania statul de drept este respectat. Vreau sa va asigur ca drepturile omului in Romania trebuie respectate. Sunt mahnita sa constat ca inca exista deznformare. Guvernul Romaniei nu avut niciun fel de interferenta in justitie.Una din problemele pe care nu le-ati ridicat este cel referitor la dezinformare si la stirile false. Acestea pot sa induca de multe ori, sa induca perceptii gresite, asa cum este acum referitor la Guvernul Romaniei."Potrivit agendei Guvernului, Dancila mai are astazi o intrevedere cu presedintele Comitetului Economic si Social European, Luca Jahier, si cu presedintele Partidului Socialistilor Europeni (PES), Sergei Stanishev.Ziare.com a transmis, in format LIVE TEXT, declaratiile premierului Romaniei si dezbaterea din CESE:11.55 Viorica Dancila a raspuns la mai multe intrebari. Cele mai importante raspunsuri:Toate politicile pe care le avem in vedere trebuie sa aiba in prim plan cetateanul.Avem deschiderea ca sa cooperam avand in vedere sugestiile dumneavoastra.Cooperarea intre Consiliul si CESE, o cooperare fructuoasa. Consider ca avem nevoie de cooperare intre toate fortele, sa avem o UE mai unita si mai puternica. Am venit aici cu credinta ca viitorul UE trebuie sa poarte amprenta noastra, a tuturor.Digitalizarea si particparea femeilor la acest sector, Romania are experienta in acest domeniu. Sunt si alte tari care au aceasta experienta. Schimbul de bune practici este beneficVom promova start-up-urile si inovarea. Nu putem vorb d eviitor fara o tehnologie adecvata.Despre regiunile carbonifere din Romania. Aici avem o abordare discutata in PE si CESE, trebuie sa dam un raspuns care sa se plieze pe realitate. Sa avem un echilibru intre asigurarea independentei energetice si problemele de mediu. Trebui sa abordam aspectul si economic si social. Situatia energetica este diferita de la stat la stat.Este o criza a dublului standard in Europa, asa este Victor Alistar, acesta este situatia acum. Trebuie sa gasim solutii. Europa este divizata, avem u ...citeste mai departe despre " Dancila, in Comitetul Economic si Social European: Guvernul Romaniei nu avut niciun fel de interferenta in justitie " pe Ziare.com