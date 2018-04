Dancila zice ca Guvernul va pune accentul pe investitii in perioada urmatoare. Ce legi si institutii vrea sa schimbe

"Ne propunem ca in perioada urmatoare sa acordam o atentie sporita investitiilor si, in acelasi timp (...), sa devenim un pol regional din mai multe puncte de vedere", a declarat Dancila, la Antena 3.Totodata, premierul a precizat ca Guvernul a luat mai multe masuri in domeniul economic."Am preluat pachetul majoritar de la Santierul Naval Mangalia, ceea ce inseamna mult pentru Romania. Acesta a revenit Romaniei. (...) Transgaz a castigat proiectul si a preluat Vestmoldtransgaz, ceea ce inseamna ca vom deveni un pol regional si acum si-a depus din nou actele si avem toate sansele sa preluam si DESFA. In acelasi timp, s-a semnat pentru prima faza pentru BRUA - Bulgaria, Ungaria, Romania, Austria -, in ceea ce priveste coridorul de gaze si, nu in ultimul rand, interconectorul de 400 de kV intre Resita si Pancevo. Ne propunem sa continuam in acest ritm. (...) Vom continua proiectele cu Republica Moldova, vom avea o sedinta comuna de guvern", a aratat Dancila.Potrivit sefei Executivului, urmeaza sa fie modificata si legea parteneriatului public-privat."Pentru a vorbi de investitii in Romania, in primul rand trebuie (...) sa modificam legea parteneriatului public-privat si sa ne gandim la legea achizitiilor publice. (...) Cred ca trebuie modificata atat legea achizitiilor publice, dar trebuie sa avem si o restructurare a Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice, dar si a Consiliului National pentru Contestatii", a spus Dancila. De multe ori, actualele reglementari ale investitiilor publice sunt o bariera in dezvoltarea investitiilor in Romania, uneori rezolvarea unei contestatii facandu-se si in trei ani, a argumentat Dancila.De asemenea, ea a precizat ca un alt obiectiv vizeaza infiintarea Casei de Comert a Romaniei, care, in prima faza, va face referire la produsele agroalimentare. Va oferi posibilitatea agricultirilor sa isi vanda produsele in tot timpul anului, la acelasi pret. Casa de Comert va prelua si chiar va prelucra produsele agricole. Initial vor fi achizitonate spatii de stocare, depozitare, dupa care vor fi amenajate si spatii de prelucrare sustine prim ministrul.Totodata, sefa Guvernului a facut un bilant al Cabinetului sau, precizand ca au fost puse in aplicare 17 puncte din programul de guvernare, printre care si proiectul de lege privind combaterea violentei in familie."Acest proiect a trecut ...citeste mai departe despre " Dancila zice ca Guvernul va pune accentul pe investitii in perioada urmatoare. Ce legi si institutii vrea sa schimbe " pe Ziare.com