Judecatorul Danilet, despre referendumul pentru familie. E inutil si costa 10 milioane de euro. Indiferent de rezultat, nu vor disparea homosexualii

"Referendumul nu priveste familia, ci casatoria", a scris Cristi Danilet pe Facebook , precizand ca "organizarea acestui referendum costa 10 milioane de euro".Acesta sustine ca referendumul este inutil juridic: "CCR a decis deja (para. 42 din Decizia 580/2016), in mod obligatoriu, ca in actuala Constitutie a Romaniei prin sintagma 'soti' care se pot casatori se intelege 'un barbat si o femeie'"."Referendumul odata aprobat va trebui sa duca la modificarea Constitutiei. Or, daca se face acest lucru, trebuie sa se puna in aplicare rezultatul referendumului din 2009 cu privire la Parlament unicameral cu 300 parlamentari. Pariez ca niciun parlamentar nu isi doreste acest lucru", a punctat judecatorul.Acesta sustine ca un adevarat referendum pentru familie ar trebui "sa priveasca urmatoarele (si o spun in modul cel mai ironic posibil): fiecare roman e obligat sa se casatoreasca cand devine adult; la casatorie partenerii trebuie sa fie virgini; sotii trebuie sa se casatoreasca civil si religios; sotii trebuie sa faca minimum trei copii; sotii nu au voie sa isi insele partenerul de viata; sotii nu au voie sa divorteze niciodata. Dar cine naiba ar avea curajul sa puna in dezbatere familia... cu adevarat traditionala?".In final, judecatorul sustine ca indiferent re rezultatul referendumului nu o sa dispara oamenii care traiesc in concubinaj si nici homosexualii."Ah, inca ceva: dupa acest referendum, indiferent de rezultat, nu vor disparea homosexualii. Nici din Romania, nici de pe planeta. Si nici cei care traiesc in concubinaj; din contra, numarul lor este in continua crestere, ca si al copiilor nascuti in afara casatoriei", a incheiat Danilet.Amintim ca presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, marti, ca referendumul pentru modificarea Constitutiei in sensul dorit de Coalitia pentru familie ar putea fi organizat pe 30 septembrie sau in prima duminica din octombrie.Pe de alta parte, ALDE nu se opune organizarii unui referendum pentru familie in septembrie, dar nici nu crede ca este o prioritate, dupa cum a spus vicepresedintele ALDE Andrei Gerea.