Om de afaceri, Danut Andrusca are 49 de ani, este din Vanatori - Neamt si a intrat in politica in 2012.A absolvit Liceul "Stefan cel Mare" din Targu Neamt si Facultatea de Stiinte Economice din cadrul Universitatii "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi.Dupa 1990 si-a deschis prima afacere si cativa ani mai tarziu a cumparat o societate specializata in producerea si comercializarea articolelor tehnice din cauciuc.In 2012 a intrat in politica si a devenit consilier in Ministerul Economiei, de unde a fost desemnat director general la Regia Autonoma pentru Activitati Nucleare (RAAN) din Drobeta Turnu Severin, care producea apa grea pentru racirea reactoarelor nucleare de la Cernavoda.Rezultatele obtinute ca director RAAN l-au propulsat in noi functii - director al Cupru Min SA - societate de interes national, aflata in subordinea Ministerului Economiei, dar si in cea de presedintele Consiliului de Administratie al Conversmin SA, societate aflata in subordinea Ministerului Economiei.In 2016 a candidat pentru un fotoliu de deputat la Neamt, fiind vicepresedinte al Comisiei pentru Industrii si Servicii si reprezentat in comisia parlamentara de ancheta a Camereie Deputatilor si Senatului privind Activitatea Autoritatii Nationale de Regmenemtare in domendiul Energiei.Conform Stiri Neamt, singura data cand Danut Andrusca a vorbit in Parlament a fost cand a depus juramantul.Danut Andrusca este casatorit si are doi copii.Iata ultimele informatii despre formarea noului guvernCiteste si:Cine e Anton Anton, propus de Tariceanu ministru al EnergieiToader ramane ministru al Justitiei si in Guvernul Dancila (Surse)Petitie online pentru ca Liviu Pop sa ramana ministrul Educatiei: Are doar 900 de semnaturi in 3 zile si a starnit numeroase reactii amuzante ...citeste mai departe despre " Danut Andrusca, propunerea PSD pentru Ministerul Economiei. De cand e in Parlament a vorbit doar la depunerea juramantului " pe Ziare.com