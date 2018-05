De ce a ramas PSD la un nivel ridicat de incredere si ce sanse are sa castige prezidentialele din 2019?

Cei mai multi comentatori politici spun ca PSD ar fi in sondaje umar la umar cu PNL, pe la circa 30%. Cum de nu scade si mai mult PSD, in ciuda numeroaselor scandaluri si erori facute la guvernare?

Forfota de pe scena politica, iesirile presedintelui Klaus Iohannis si numeroasele replici generate din partea PSD-ALDE arata ca incep pregatirile pentru anul electoral viitor.PSD se mentine in sondaje la un nivel de incredere ridicat, insa e prea devreme sa vorbim despre victorii certe la anul, pentru ca inca nu cunoastem oferta electorala. Primul test important va fi la europarlamentare, cand se vor cerne partidele mici, dupa care va urma cel al alegerilor prezidentiale, precizeaza Alfred Bulai.Intr-un interviu acordat Ziare.com, sociologul explica de ce guvernantii nu se prabusesc in sondaje, desi sunt atat de contestati public, uneori chiar ridiculizati, si subliniaza, printre altele, ca romanii "nu prea prefera politicieni ca presedinti, prefera mai degraba oameni 'din afara'", dovada ca Sorin Oprescu a castigat in alegeri doar dupa ce "s-a lepadat de Satana", adica a iesit din PSD.Dinamica electorala nu tine doar de uzura actului guvernarii. Nu e ca la masini, la care placutele de frana se uzeaza constant. In viata sociala, evaluarile se fac doar comparativ, iar in perioadele dintre alegeri nu ai comparatie reala. De exemplu, noi acum pe dl Iohannis nu il putem compara cu nimic, vorbim doar in principiu despre cine ar mai putea sa candideze la prezidentiale.De asemenea, in acest moment nu exista Opozitie in Romania ca varianta reala, pentru ca inca nu sunt alegeri (si nici nu par intremati, nici PNL si cu atat mai putin USR) . Prin urmare PSD sta bine si din acest motiv.Insa, cand se intra in anul electoral, incep sa apara efectele guvernarii si, cel mai adesea, in Romania partidele la putere s-au prabusit in asemenea perioade. Toate fortele politice care au condus s-au prabusit doar inainte de alegeri, nu cu 2-3 ani in urma (de exemplu, si CDR, care a iesit definitiv pe de pe scena politica, statea foarte bine in sondaje cu un an inainte!).Citeste mai departe despre " De ce a ramas PSD la un nivel ridicat de incredere si ce sanse are sa castige prezidentialele din 2019? Interviu " pe Ziare.com