De ce a vorbit Liviu Dragnea o ora, neintrerupt de televiziuni, de presedintele Iohannis sau de Opozitie

Cine trebuie sa contrabalanseze aceasta agenda uzurpata de planurile personale ale unui presedinte de partid, care, nu mai e un secret pentru nimeni, are deja datorii scadente catre baronii care l-au adus si tinut la putere, pentru a nu mai aminti de frica unei condamnari la inchisoare cu executare? Este responsabilitatea presei, a fiecarei institutii media sa intrerupa un discurs eminamente politic, asadar cu un mesaj de partid, care nu intruneste criteriile interesului public?Sunt redactii in care aceasta dezbatere a avut loc: PSD iarasi pune in scena o sedinta, de regula atunci cand vrea sa mute atentia de la anumite teme - in cazul acestui final de saptamana, de la motiunea Opozitiei, turneul european foarte bine gestionat de presedintele Klaus Iohannis si lansarea de catre Dacian Ciolos a unui partid infiintat, legal, gata de a participa la primul tur de scrutin - ce este bine, ce este folositor, ce este in cele din urma profesionist sa facem? Sa transmiti in direct tot discursul lui Liviu Dragnea - mereu in prime-time - sau sa il opresti si sa revii la subiectele care erau pe agenda media? Sa risti audienta si sa iei decizia editoriala de a transmite inceputul declaratiei, dupa care sa inregistrezi si apoi sa procedezi ca in cazul oricarui material de presa: decupat lucrurile relevante, asezat in context, impachetat cu reactii si abia apoi sa prezinti publicului un subiect astfel de presa, lucrat, nu doar o declaratie partiala?Fireste, in buna masura este responsabilitatea institutiilor media si, ca atare, o decizie de continut editorial. Ar fi prea facil insa, sa ne uitam doar in curtea presei.Va amintiti, de buna-seama, consultarile de la Cotroceni, dupa care presedintele Klaus Iohannis isi anuntase o declaratie de presa care nu a mai avut loc. De ce a renuntat atunci presedintele la un mesaj public? Pentru ca, intre timp, aparatul de strategie al PSD pusese la cale o alta sceneta. Exact cand era asteptat un mesaj de la Cotroceni, asadar un mesaj institutional, PSD a acaparat microfonul, anuntand solicitarea de re ...citeste mai departe despre " De ce a vorbit Liviu Dragnea o ora, neintrerupt de televiziuni, de presedintele Iohannis sau de Opozitie " pe Ziare.com