Hai la vot! Sa aratam ca romanii cinstiti nu sunt o minoritate

Consider ca este extrem de important sa participam la acest referendum. Fiindca, in felul acesta, vom raspunde clar si raspicat celor care inca se indoiesc ca romanii vor justitie si stat de drept.De doi ani vedem cum romanii ies in strada pentru a apara democratia, pentru a apara independenta justitiei. De doi ani, oamenii cer valori europene, cer respectarea statului de drept.Tot de doi ani, vedem cum guvernantii dau ordonante de urgenta prin care modifica peste noapte Legile Justitiei.De doi ani, vedem cum majoritatea parlamentara forteaza legi pentru amnistia si gratierea coruptilor.De doi ani, cei care ataca justitia sustin doua lucruri pe care le consider false: 1. au legitimitatea sa dea ordonante de urgenta pentru modificarea justitiei fiindca au castigat alegerile si sunt la guvernare, 2. cei care protesteaza de doi ani in strada pentru apararea statului de drept si independenta justitiei sunt o minoritate, cei mai multi romani nu sunt interesati de aceasta tema.De aceea, prin referendumul din 26 mai, romanii au ocazia sa contrazica aceste lucruri. Guvernantii vor intelege ca au zero legitimitate in a ataca statul de drept si a modifica justitia dupa bunul plac fiindca romanii au raspuns clar: nu vrem ordonante de urgenta in domeniul justitiei, nu vrem amnistie si gratiere.Prin referendumul din 26 mai, romanii au ocazia sa arate ca cei care vor justitie si stat de drept in Romania nu sunt o minoritate. Ca majoritatea oamenilor cinstiti vor sa traiasca intr-o tara in care cine fura plateste. Ca minoritate sunt doar cei care au furat si vor sa scape nepedepsiti.Pe de alta parte, daca stam duminica acasa, riscam sa dam apa la moara celor care spun ca pe romani nu-i intereseaza independenta justitiei si care vor continua sa atace justitia.Fiindca, de fapt, nimic nu poate functiona bine intr-o tara in care nu functioneaza justitia. Marii investitori nu vor veni sa creeze locuri de munca intr-o tara unde coruptia este aproape legalizata, iar legea nu se aplica cum trebuie. Economia nu poate functiona bine daca se aplica in continuare regulile plicului, nu regulile economiei de piata. Daca toate contra ...citeste mai departe despre " Hai la vot! Sa aratam ca romanii cinstiti nu sunt o minoritate " pe Ziare.com