De ce ne livreaza PSD o realitate paralela? Foloseste metodele lui Putin si Erdogan. "Romania, guvernata de corupti primitivi"

PSD sustine ca nu s-a discutat despre modificarea Codului Penal, desi proiectul de aplicare a Directivei privind prezumtia de nevinovatie e document oficial, iar discutiile din Comisia Iordache au fost publice. Comisia Europeana nu stie ce vorbeste, este dezinformata, spune PSD, desi de la cel mai inalt nivel al CE vin asigurari ca la Bruxelles lucrurile sunt foarte bine verificate.Este aceasta strategie pur si simplu un efect al degringoladei, refugierea in negare din fata esecului, sau este vorba despre o strategie bine calculata creata in laboratoare de consultanta?"E singura optiune la indemana, care vizeaza limitarea daunelor. Ei stiu precis ce vor sa faca pana in mai 2018: amnistierea coruptilor. Ca sa faca asta au nevoie ca un numar cat mai mare de institutii sau categorii sociale sa ramana linistite la locul lor. In paralel, fragmentarea zonei de centru dreapta reprezinta cel mai mare ajutor pentru PSD", spune consultantul politic Valeriu Turcan, fost consilier prezidential.In opinia sa, "stategia PSD este sa aglomereze agenda publica cu teme proprii, sa puna presiune pe institutii, sa conserve propriul electorat si sa anestezieze anumite zone importante social, ca personalul medical si cel din educatie, cu promisiuni false privind niste viitoare venituri de mii si mii de euro. Promisiunea unor venituri mari este singura pe care o pot tine in viata pentru a avea autoritate asupra acestor domenii".Sociologul Cristian Andrei, manager al Agentiei de Rating Politic, vede doua niveluri ale strategiei PSD: "Unul unde PSD si ALDE livreaza constant o 'poveste' mai larga si pe termen lung despre o Romanie marginalizata, despre romani ca victime si pierzatori ai istoriei, alimentand un soi de frustrare si resentiment, poveste in care PSD este salvatorul si mereu exista dusmani inchipuiti care pandesc la colt pentru a profita cumva de pe urma romanilor.Al doilea nivel este al momentelor de criza politica sau de imagine, cand raspunsurile doresc sa distraga atentia de la un neajuns al guvernarii sau de la o criza.