De ce sa stai ore in sir la coada pentru un vot? "Miza era prea mare, ca sa nu fac tot ce pot! Sunt multumita de mine si mandra de cei din jur"

Votul in sine nu a durat mai mult de 4 minute, insa asta doar dupa ce comisia a mobilizat voluntari dintre romanii care stateau la coada pentru ca lucrurile sa se miste mai repede, ne-a povestit ea.Ruxandra a plecat din Romania in noiembrie 2017 si lucreaza ca Support Engineer la Google Zurich. A votat la sectia din Wetzikon, aproape de Zurich, cu gandul la familia si prietenii ramasi in tara si cu convingerea ca "situatia justitiei din Romania e din ce in ce mai ingrijoratoare"."Sunt multumita de ce am facut si mandra de toti oamenii care si-au petrecut toata ziua de duminica la coada impreuna cu mine", spune Ruxandra, care a acceptat sa ne povesteasca mai multe despre ziua petrecuta in mare parte la vot.Reamintim ca mii de romani din toate colturile Europei nu au putut vota duminica, la alegerile europarlamentare si la referendum, si foarte multi dintre ei au reclamat incalcarea acestui drept fundamental, fapta care se pedepseste penal.Foto: Ruxandra BogaSpune-ne mai intai la ce ora te-ai dus si cat ai stat la coada. Ce vorbeau oamenii din jur? Au fost si momente mai tensionate?Am ajuns la 14:30 la coada, am asteptat 5 ore si 45 de minute. Atmosfera a fost incredibil de relaxata. Nu s-a impins, nu s-a taiat linia.Ba dimpotriva, multi oameni imparteau apa sau gustari celorlalti de la coada. Am surprins oameni socializand si schimband numere de telefon.Am auzit clasicele discutii de expat: "De cat timp esti in Elvetia, ce lucrezi etc". M-a surprins ca nu se vorbea aproape deloc despre politica. Nimeni nu a pus intrebarea "Cum votezi?", am auzit in schimb povesti despre cat au mai asteptat la vot in trecut.De ce nu ai plecat acasa cand ai vazut cat de greu merge? De ce nu ai abandonat?Am considerat ca miza este prea mare ca sa nu fac tot ce pot sa votez. Aici ma refer cu precadere la referendum. De la OUG13 si pana acum, situatia justitiei din Romania e din ce in ce mai ingrijoratoare.Eu nu cred ca ma voi intoarce. In mintea mea, o fac pentru parinti, pentru toti prietenii de acasa care s-au saturat si contempleaza la emigrare si pentru toti prietenii care au emigrat deja si s-au rupt ca si mine de prieteni si de