Decalogul adoptat de liderii UE: Protejam democratia si statul de drept. Acesta este spiritul de la Sibiu!

Liderii politici au adoptat Declaratia de la Sibiu, un document in care se angajeaza sa apere o singura Europa, sa ramana uniti, la bine si la greu, sa caute solutii comune, sa protejeze democratia si statul de drept, sa respecte intotdeauna principiul echitatii si sa-si protejeze cetatenii.Vezi aici, in format LIVE Text, cum s-a desfasurat ziua istorica de la Sibiu - Galerie Foto & VideoPrezentam integral textul documentului:"Noi, liderii Uniunii Europene, ne-am intrunit la Sibiu pentru a discuta si a privi inainte spre viitorul nostru comun.Peste cateva saptamani, cetatenii europeni isi vor alege reprezentantii in Parlamentul European, la patruzeci de ani dupa exercitarea, pentru prima data, a acestui drept fundamental. O Europa reunita in pace si democratie este doar una dintre numeroasele realizari. Inca de la inceputurile sale, Uniunea Europeana, cu valorile si libertatile sale ca forta motrice, a oferit stabilitate si prosperitate in intreaga Europa, in interiorul granitelor Uniunii si dincolo de ele.De-a lungul anilor, a capatat un rol important pe scena internationala. Cu o populatie care se ridica la aproximativ jumatate de miliard de cetateni si o piata unica competitiva, Uniunea Europeana este un lider in comertul international si contureaza politica mondiala.Ne reafirmam convingerea ca, uniti, suntem mai puternici in aceasta lume tot mai nelinistita si care prezinta tot mai multe provocari. Recunoastem ca avem responsabilitatea, ca lideri, de a face Uniunea noastra mai puternica si de a ne crea un viitor mai bun, recunoscand totodata perspectiva europeana a altor state europene. De aceea, convenim astazi in unanimitate asupra a zece angajamente care ne vor ajuta sa ne ridicam la inaltimea acestei responsabilitati:1. Vom apara o singura Europa - de la est la vest si de la nord la sud. In urma cu treizeci de ani, milioane de oameni s-au luptat pentru unitate si pentru a fi liberi si au doborat Cortina de fier care a impartit Europa in doua timp de mai multe decenii. Nu vom lasa loc de diviziuni care vin in contra interesului nostru colectiv.2. Vom ramane uniti, la bine si la greu. Vom da dovada de solidaritate in vremuri dificile si vom sta intotdeauna alaturi unii de ceilalti. Putem sa ne exprimam si ne vom exprima la unison.3. Vom cauta intotdeauna solutii comune, ascult ...citeste mai departe despre " Decalogul adoptat de liderii UE: Protejam democratia si statul de drept. Acesta este spiritul de la Sibiu! " pe Ziare.com