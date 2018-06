Potrivit sursei citate, veniturile salariale ale lui Iohannis au inregistrat o scadere anul trecut, seful statului incasand 169.646 de lei fata de 196.155 de lei in 2016.Si Carmen Iohannis a incasat mai putini bani din salarii, sotia presedintelui castigand in total 25.075 de lei, fata de 28.122 de lei cat a obtinut in 2016.In schimb, veniturile obtinute din chirii au crescut. Daca in declaratia de avere precedenta seful statului scris ca incaseaza 19.017 lei, in ultima declaratie apar venituri de 29.529 de lei.Presedintele mai detine un cont in valoare de 170.000 de lei, inregistrandu-se si aici o scadere de 50.000 de lei fata de anul 2016, cand avea in cont suma de 221.000 de lei.Totodata, Klaus Iohannis mentioneaza, in declaratia de avere, ca a incasat din drepturi de proprietate intelectuala 31.026 de lei.Seful statului detine impreuna cu sotia sa doua apartamente si trei case de locuit in Sibiu.Iata AICI declaratia de avere a presedintelui Klaus IohannisCiteste si:Prima declaratie de avere a lui Iohannis dupa ce a ajuns presedinte: Sase case, cont mai mareIohannis ramane cu mai putini bani in cont. Desi i-a crescut salariul, nu prea mai castiga bine din chirii ...citeste mai departe despre " Declaratia de avere a lui Iohannis: Are venituri mai mici din salarii si incasari mai mari din chirii " pe Ziare.com