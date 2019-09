Declaratia de avere a Rovanei Plumb care a trezit suspiciuni la Bruxelles, a costat-o postul de comisar si doua apartamente

Rovana Plumb nu va fi comisar european. Comisia JURI a respins-o definitiv: Nu indeplineste conditiile!Prima reactie a Rovanei Plumb dupa ce a fost respinsa definitiv de Comisia JURI: E o decizie eminamente politicaDar sa le luam pe rand. Rovana Plumb detine o padure de 2.600 mp in comuna damboviteana Pietrosita si un teren intravilan de 2.260 mp in comuna Buciumeni, tot din Dambovita, ambele primite prin succesiune in 2013. Impreuna cu sotul sau a cumparat in 2005 un teren intravilan de 1.898,16 mp in orasul Pantelimon. In declaratie mai este trecut si un teren intravilan de 354,5 mp pe care sotul sau l-a primit prin succesiune in orasul prahovean Comarnic in 2005.A platit imprumutul cu apartamente care nu sunt ale eiLa capitolul cladiri apar 5 imobile. O casa de 671 mp pe care a construit-o impreuna cu sotul in Pantelimon in 2007. Ea a primit prin succesiune in 2013 si o casa de vacanta de 48 mp in 2013 in aceeasi comuna damboviteana Buciumeni. Este trecut si sotul sau cu o casa in Comarnic, de 95,56 mp, obtinuta prin succesiune in 2005 si un apartament de 50 mp cumparat in 1982 in Sectorul 2 din Bucuresti.Rovana Plumb mai detine un apartament in Bucuresti, in Sectorul 6, de 80 mp, primit prin succesiune. Partea ei este de 5 optimi, iar fiul sau e proprietar pe restul de 3.Apartamentele din Bucuresti, cel a sotului si cel detinut impreuna cu fiul, sunt cele pe care Rovana Plumb a anuntat luni ca le-a dat in contul imprumutului de 800.000 de lei. Este posibil si ca pe apartamentul sotului Plumb sa aiba adresa din buletin, avand in vedere ca in declaratiile de avere depuse cat a fost ministru ea figureaza cu domiciliul in Sectorul 2.Dupa scandalul Audi-ului inmatriculat in Bulgaria, Plumb a renuntat la orice masinaMai departe, in document sunt trecute bijuterii (lanturi, bratari, cercei) in valoare de 7.000 de euro, dobandite acum 11 ani, in 2008. De atunci nu si-a mai cumparat nicio bijuterie care sa depaseasca suma de 5.000 de euro.De remarcat ca, dupa scandalul masinii inmatriculate in Bulgaria, in declaratia Rovanei Plumb nu mai apare niciun autovehicul. In 2014, Romania Libera a scris ca Rovana Plumb ar fi fentat p ...citeste mai departe despre " Declaratia de avere a Rovanei Plumb care a trezit suspiciuni la Bruxelles, a costat-o postul de comisar si doua apartamente " pe Ziare.com