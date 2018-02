Demisia lui Liviu Dragnea, ceruta chiar de un europarlamentar socialist: Eu nu acopar colegi corupti!

"Este uimitor cum domnul Dragnea ramane o persoana importanta in structurile de putere din Romania, in conditiile in care este acuzat ca a folosit in mod incorect fonduri europene si ca a pus pe picioare o banda de infractori care a efectuat acele activitati ilegale. (...) Eu nu acopar colegi care sunt corupti, doar pentru ca sunt socialisti", este concluzia ferma a europarlamentarului portughez, intr-un interviu acordat Europei Libere.Gomes nu se arata deloc ingaduitoare si afirma cat se poate de raspicat ca atat Dragnea, cat si ceilalti politicieni romani acuzati de coruptie trebuie sa plece din functiile publice pe care le au."Si cand este vorba de coruptie nu poate fi vorba de solidaritate politica. Cei care sunt acuzati in mod eronat de coruptie, acestia ar trebui sa fie primii care sa spuna: Verificati-ma! In plus, ar trebui sa se retraga daca sunt intr-o pozitie care compromite partidul si guvernul", explica aceasta.Europarlamentarul socialist a confirmat ca Parlamentul European ar putea trimite o misiune in Romania, pentru a evalua situatia schimbarilor din sistemul judiciar, urmare a dezbaterii "Amenintari la adresa statului de drept prin reforma sistemului judiciar din Romania", care a avut loc saptamana trecuta, la Strasbourg.In acest context, comisarul pentru Justitie, Vera Jourova, a declarat ca reforma sistemului judiciar pune sub semnul intrebarii sansele Romaniei de a fi scoasa de sub monitorizarea Comisiei Europene.Impactul pe care schimbarile legislative initiate de PSD si ALDE le au asupra independentei Justitiei si statului de drept a fost tema centrala a dezbaterii de la Strasbourg.Multi europarlamentari straini au criticat actiunile coalitiei de guvernare, aratand ca sprijina coruptia. Europarlamentarii PSD si ALDE au insistat, insa, ca Romania e stat suveran si ca nu accepta ca alte organisme sau tari sa intervina in procesul legislativ.Un episod sensibil a fost cel in care ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a vrut sa vorbeasca la Strasbourg, in conditiile in care nu fusese invitat. La dezbatere fusese invitata premierul Viorica Dancila, asa cum au anuntat oficialii europeni, insa prim-ministrul roman a negat acest lucru. ...citeste mai departe despre " Demisia lui Liviu Dragnea, ceruta chiar de un europarlamentar socialist: Eu nu acopar colegi corupti! " pe Ziare.com