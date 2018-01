"Premierul Romaniei demisioneaza dupa ce social-democratii si-au retras sprijinul", titreaza agentia Reuters, adaugand ca liderul PSD Liviu "Dragnea isi mentine controlul ferm atat asupra partidului de guvernamant, cat si a Guvernului".Tudose explica declaratia "toti vor flutura langa steagul secuiesc": Imi mentin foarte, foarte, foarte clar pozitia"Romania pierde al doilea premier in sapte luni", relateaza postul britanic BBC News pe pagina sa electronica. "Partidul (Social Democrat) a fost macinat de o lupta pentru putere careia, de asemenea, i-a cazut victima si predecesorul (lui Tudose), Sorin Grindeanu, in iunie", mai scrie postul britanic, care mentioneaza si manifestatiile de strada impotriva controversatei reforme a justitiei.Protest la sediul PSD dupa ce Dragnea l-a dat jos si pe Tudose: Suntem o tara, nu un experiment. Plecati! (Video)"Anul trecut, Executivul UE a avertizat ca lupta anticoruptie (din Romania) este amenintata serios de atacurile presei si politicului", se afirma intr-un material publicat de BBC."Guvernul Romaniei se prabuseste dupa ce premierul a pierdut disputa cu seful partidului", comenteaza agentia de stiri Bloomberg."Partidul de guvernamant de stanga din Romania isi scufunda propriul Guvern pentru a doua oara intr-un an", noteaza site-ul postului France 24, citand AFP."Prim-ministrul de stanga al Romaniei, Mihai Tudose, a demisionat luni dupa ce a pierdut sustinerea propriului partid in urma luptelor interne pentru putere, la doar sapte luni dupa ce predecesorul sau a avut o soarta similara", comenteaza jurnalistii francezi, care mai afirma ca liderul PSD, Liviu Dragnea, "este bine cunoscut ca fiind cel care trage sforile in spatele scenei".Citeste mai departe despre " Demisia lui Tudose in presa internationala: Romania pierde al doilea premier in 7 luni. Dragnea isi mentine controlul " pe Ziare.com