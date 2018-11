Demisia ministrului Negrescu provoaca stupoare: Credibilitatea Romaniei e in pericol. Ne asteapta sase luni umilitoare

Informatia referitoare la demisia ministrului Negrescu a aparut sambata, pe surse, fiind confirmata evaziv de colegii din Executiv Rovana Plumb si Eugen Teodorovici. Victor Negrescu a transmis ulterior un comunicat in care a precizat ca nu discuta acest subiect decat in Guvern si la partid.Citeste mai multe despre:Victor Negrescu, ministrul pentru Afaceri Europene, si-a dat demisia, dupa o discutie tensionata cu DancilaCu toate acestea, reactiile nu au intarziat sa apara. Fostul premier PSD Victor Ponta a comentat situatia spunand: "Se pare ca cineva chiar si-a propus sa ne scoata din Uniunea Europeana" si reamintind ca marti, 13 noiembrie, Parlamentul European voteaza o rezolutie critica la adresa Romaniei."Demisia lui Negrescu reprezinta o problema serioasa pentru Guvern", a scris pe Facebook si Iulian Fota, fost consilier prezidential pe probleme de securitate nationala."Daca nu este rapid si bine gestionata, va pune in pericol, o data in plus, credibilitatea internationala a Romaniei, rapindu-i sansa de a-si creste influenta internationala si importanta europeana si printr-o presedintie UE de succes.Guvernul are nevoie de o solutie radicala, adica un om foarte competent, un tehnocrat (deci fara politruci), care sa conduca departamentul si trecerea lui in competenta MAE (...) Avem o sansa mare de a ne face tara si mai influenta dar o ratam prin mediocritate si incompetenta", a scris, printre altele, Iulian Fota pe Facebook."O presedintie compromisa inainte de a incepe. Ne asteapta 6 luni umilitoare"Si Alin Mituta, fostul director de cabinet al premierului tehnocrat Dacian Ciolos si totodata cofondator al Miscarii Romania Impreuna (RO+), a subliniat gravitatea situatiei."A demisionat ministrul pentru Afaceri Europene cu doar 50 de zile inainte de preluarea presedintiei Consiliului UE. E greu de imaginat un guvern mai incompetent, mai haotic si mai nepasator fata de Uniunea Europeana si fata de romani decat acesta", a comentat Alin Mituta.In opinia sa, "aceasta presedintie este compromisa chiar inainte de a incepe. Ne asteapta probabil cele mai umilitoare ...citeste mai departe despre " Demisia ministrului Negrescu provoaca stupoare: Credibilitatea Romaniei e in pericol. Ne asteapta sase luni umilitoare " pe Ziare.com