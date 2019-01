Democratia e intr-un declin mai puternic in Europa decat oriunde in lume. Romania e pe ultimul loc in UE

O "stare democratica" mai rea se inregistreaza in special in Europa Occidentala, pentru al treilea an consecutiv, se arata in raportul citat de Euronews.In pofida unei usoare imbunatatiri a situatiei in 2018, situatia in Europa de Est a inregistrat cea mai importanta deteriorare de cand EIU intocmeste raportul "Indicele democratiei" (din 2006).In pofida acestei deteriorari, tarile din Europa continua sa domine clasamentul la nivel mondial - Norvegia se claseaza pe primul loc (scor 9,87), urmata de Islanda (9,58) si Suedia (9,39).Rusia se claseaza ca tara cea mai putin democratica din Europa - pe locul 144 in clasamentul mondial -, in urma unor tari precum Afganistanul si Zimbabwe.Europa de Vest figureaza in raport prin tari considerate "democratii depline", iar in Europa de Est nicio tara nu atinge acest statut, o regiune in care domina "democratiile deficiente".Situatia RomanieiCalitatea democratiei in Romania a scazut in 2018 si a ajuns la 6,38, comparativ cu situatia din 2017, cand scorul tarii noastre a fost 6,44.Punctajul 6,38 incadreaza Romania la categoria "democratie deficienta", tara noastra reusind sa ocupe locul 12 din 28, in ce priveste calitatea democratiei in tarile din Europa de Est. La nivel global, ocupam locul 66 din 167.Astfel, suntem mai aproape de grupul regimurilor hibride decat de cel al democratiilor consolidate.In plus, "scorul Romaniei la 'libertati civile' a scazut dupa implementarea in 2018 mai multor legi care slabesc independenta sistemului judiciar". In raport se aminteste si de revocarea din functia de procuror sef al DNA a Laurei Codruta Kovesi.Caderi notabile in clasamentClasamentul EIU pe 2018 este marcat de caderi notabile - ale Austriei, Georgiei, Ungariei, Rusiei, Turciei, iar cea mai importanta este a Italiei.Deprecierea situatiei democratiei in unele tari vest-europene a condus la o crestere a sustinerii fata de partide antisistem si fata de "oameni puternici" politici atat pe esicherul de stanga, cat si dreapta, se subliniaza in raport.In Italia, ascensiunea acestui tip de politica, sub forma unei coalitii guvernamentale intre Miscarea Cinci Stele (M5S, antisistem, populisti) si Liga (extrema dreapta), a condus la caderea tarii de pe locul 21 pe locul 33 in 2018.Instalarea la putere a unor formatiun ...citeste mai departe despre " Democratia e intr-un declin mai puternic in Europa decat oriunde in lume. Romania e pe ultimul loc in UE " pe Ziare.com