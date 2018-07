Deputatii au adoptat legea care stabileste cum se exploateaza gazele din Marea Neagra

Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a anuntat luni, inainte ca deputatii sa voteze initiativa, ca proiectul de lege a suferit modificari in comisie, astfel ca nu va fi adoptat in forma adoptata deja de Senat.Printre modificarile adoptate de comisie si preluate de Camera Deputatilor se numara si cea referitoare la productia de gaze care va fi tranzactionata pe piata din Romania, care a crescut la jumatate, in loc de 30% cum era prevazut initial.De asemenea, o alta modificare adusa de comisie si adoptata de Camera Deputatilor, se refera la introducerea sumelor incasate din revedente si impozite suplimentare, care vor alimenta fondul special creat prin ordonanta parteneriatului public-privat.Comisiile de specialitate au dat tot luni aviz favorabil pe proiectul de lege.Legea off-shore nu-i permite Romaniei sa valorifice eficient gazele din Marea Neagra. Ce ar trebui sa facemDeputatii din PMP au votat impotriva proiectului de lege."Este votul cu cea mai mare miza economica. Clar ca o sa votam impotriva acestui proiect de lege, pentru ca articolul 18 prevedere foarte clar, un nivel fix al redeventelor pe toata perioada celor 30 de ani plus posibilitatea de a prelungi cu inca 15 ani, iar nivelul redeventelor sa ramana ca si la inceput. Nu este normal ca dupa ce firma care exploateaza iti acopera din cheltuieli, noi sa nu putem negocia in interesul romanilor. Nu este posibil ca un contribuabil sa aiba prevederi fiscale batute in cuie. In momentul de fata PMP va vota impotriva acestui proiect", a sustinut deputatul Adrian Todoran, inainte de votul final.Si deputatii USR au anuntat inaintea votului final ca se vor abtine de la vot."Avem astazi in fata noastra o lege cu o importanta strategica pentru Romania, dar si pentru securitatea energetica. Este poate cea mai importanta lege a acestei sesiuni parlamentare si ar fi trebuit sa ne aplicam asupra ei cu seriozitate, dezbaterile sa fie unele sustinute, transparente, insa acest lucru nu s-a intamplat. Nu s-a discutat cu fermitate cadrul fiscal al acestei legi. USR se va abtine", a sustinut deputatul USR Pruna Cristina.Nicusor Dan: Statul va pierde o multime de bani daca legea off-shore e votata pe repede inaintePropunerea legislativa a fost adoptata de Senat pe 12 f ...citeste mai departe despre " Deputatii au adoptat legea care stabileste cum se exploateaza gazele din Marea Neagra " pe Ziare.com