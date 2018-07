Deputatii au adoptat modificarea Codului Silvic, desi nici macar initiatorul legii (PSD) nu e de acord cu ce a iesit

Propunerea legislativa pentru modificarea Legii nr.46/2008 privind Codul silvic a fost adoptata de deputati cu 136 de voturi "pentru", 84 "impotriva", 11 abtineri.Proiectul de lege este controversat, chiar initiatoarea acestuia, Doina Pana, sustinand ca vrea respingerea initiativei, dupa ce comisia a adaugat un amendament prin care lemnele se vor vinde " pe picior".Initiatoarea a vrut eliminarea amendamentului, astfel incat arborii vii sa nu mai poate fi licitati, ci sa fie exploatati, taiati de operatori, dar o parte sa fie data si populatiei, ca lemn de foc."Va vorbesc in calitate de initiator si probabil este ceva unic in Parlamentului cand un initiator unic nu doreste sa i se voteze initiativa legislativa. In momentul in care am amendat codul silvic am amendat articolul 16 pentru o eroare materiala, in comisie s-a venit cu un amendament al articolului 59 care inseamna lemnul de foc ieftin pentru populatie. E o criza a lemnului de foc.Noi nu vorbim de faptul ca nu gasim lemn de foc, gasim dar depinde la ce pret. Romania este una dintre foarte putinele tari in care arborii se liciteaza vii, in padure, asta inseamna pe picior.Odata ce un agent economic a castigat un arbore, nu ii mai poti spune ce sa faca cu el, face ce vrea, e al lui. Noi am mers si am zis ca daca in UE doar 15% se mai liciteaza pe picior, restul se face prin prestare de servicii, sa incepem si noi, ne-am referit la lemnul secundar, sa nu il mai dam la licitatie la agentii economici, ci sa asiguram lemnul de foc direct spre populatie", a sustinut Doina Pana in plen."Lucrarile de ingrijire si conducere a arboretelor, taierile de igiena, precum si taierile de produse accidentale dispersate sau realizate pe suprafetele compacte de maximum 3ha, executate in fondul forestier proprietate publica a statului, se realizeaza de catre administratorii prevazuti de lege, in urmatoarea ordine: a)prin exploatare in regie proprie, cu forte proprii; b) prin exploatare in regie proprie, prin prestari servicii cu operatori economici atestati pentru lucrari de exploatare forestiera; c) prin valorificare ca masa lemnoasa pe picior" prevede amendamentul adus articolului 59, initiat de Ioan Terea ...citeste mai departe despre " Deputatii au adoptat modificarea Codului Silvic, desi nici macar initiatorul legii (PSD) nu e de acord cu ce a iesit " pe Ziare.com