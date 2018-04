Proiectul de lege a fost depus in noiembrie anul trecut, Senatul fiind camera decizionala.Senatorul liberal Daniel Zamfir, unul dintre initiatori, a precizat ca, potrivit proiectului de lege, in cazul verificarii unei investitii publice va deveni obligatoriu punctul de vedere al Agenttiei Nattionale pentru Achizittii Publice (ANAP), iar rapoartele de control vor trebui sa contina doar prejudiciile certe, realizate cu incalcarea legii, scrie Profit.ro.O alta modificare anuntata de Daniel Zamfir este aceea ca institutiile care vor contesta rapoartele de audit se vor indrepta impotriva Curtii de Conturi, nu a auditorului, ca pana acum, informeaza sursa citata.Conform votului electronic, singurii care s-au opus au fost deputatii USR.Acestia sustin ca se deschide astfel o cale pentru cheltuirea in mod abuziv a banilor publici si, mai mult, ca implicarea ANAP ar fi neconstitutionala pentru ca agentia este in subordinea Guvernului, in timp ce Curtea de Conturi este o institutie independenta.Concret, proiectul prevede, printre altele, ca "punctele de vedere exprimate de Agentia Nationala pentru Achizittii Publice la solicitarea Autorità†ttii de Audit sunt obligatorii".Profit.ro informeaza si ca obligativitatea recuperarii prejudiciului a fost eliminata la propunerea Guvernului Dancila, in definitia data in lege prejudiciului fiind pastrata doar conditia existentei unei fapte ilicite.Citeste si:Curtea de Conturi a gasit erori de aproape 10 miliarde de euro - cele mai mari probleme sunt la CFR , Posta, TAROM si ANAFCe a descoperit Curtea de Conturi la Primaria lui Negoita: Preturi umflate si lucrari in afara Sectorului 3Curtea de Conturi dezvaluie neregulile de la clubul Dinamo. Ministrul de Interne a sesizat DNA ...citeste mai departe despre " Deputatii au modificat legea Curtii de Conturi: Nu va mai verifica oportunitatea cheltuirii banului public. Recuperarea prejudiciului nu mai e obligatorie " pe Ziare.com