Deputatii discuta azi motiunea USR impotriva lui Teodorovici. Ce ii reproseaza Opozitia ministrului de Finante

Ce ii reproseaza semnatarii motiunii ministrului de Finante? Printre altele, ca a promovat o lege a bugetului Romaniei pe anul 2019 care se bazeaza pe o crestere economica nerealista de 5,5%, impingand astfel tara spre o criza economica.Apoi, deputatii USR transmit ca au ajuns sa depune motiunea si din cauza ca Ordonanta 114 - despre care Teodorovici a spus ca are rolul de a-i ajuta pe romani sa traiasca mai bine - ar fi fost adoptata, de fapt, doar in vederea asigurarii unor surse de finantare pentru PSD.Aceiasi deputati sustin si ca - desi ministrul Finantelor a promis ca nu se vor impune noi taxe - ulterior s-au pus biruri mari, prin Ordonanta 114, atata in sistemul bancar, cat si in cel energetic.Pe langa asta, leul s-a devalorizat, inflatia a crescut si, in consecinta, preturile continua sa creasca, in Romania, saracind populatia.In plus, potrivit deputatilor USR, Teodorovici vrea sa transforme Autoriatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) si Administrarea Nationala de Administrare si Reglementare in comunicatii (ANCOM) in "pusculite de partid".In textul motiunii sunt incluse si cifre care sa descrie efectele dezastruoase pe care Ordonanta 114 le-a avut deja asupra economiei romanesti, dar si informatii care arata ca institutiile europene nu vad cu ochi buni modul in care Ministerul de Finante a promovat, sub conducerea lui Teodorovici, aceste schimbari.Mai multe puteti afla citind integral textul motiunii depuse de USR impotriva ministrului Eugen Teodorovici:Reamintim ca, in ultimele saptamani, ori de cate ori a fost chemat de Opozitie sa dea explicatii privind OUG 114 si Bugetul pe 2019, Teodorovici a raspuns cu atacuri la persoana, jignindu-si colegii.Cel mai recent derapaj al ministrului Finantelor a avut loc in timpul dezbaterilor pe buget, in comisiile reunite de Buget-Finante ale Camerei Deputatilor si Senatului. In timpul respectivei sedinte, Teodorovici i-a spus senatorului liberal Florin Citu: "Frumosule, chiparosule! Dupa ce ca esti urat, esti si prost!".