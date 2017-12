Deputatii evita soselele: Vor sa zboare cu avionul in tara de peste 3,5 milioane de lei in 2018

Astfel, Camera Deputatilor vrea sa achizitioneze servicii de transport aerian pentru deputati, curse regulate, pe toate rutele nationale interne, operabile de catre companii aeriene la acest moment, defalcate pe 8 loturi, pentru perioada 01 mai 2018 - 31 decembrie 2018, cu posibilitatea prelungirii pana la 30 aprilie 2019.Potrivit anuntului de participare, valoarea estimata a contractului pentru perioada mai-decembrie 2018 este de 2.422.932,37 lei, fara TVA. In cazul unei posibile suplimentari a contractului pana la data de 30 aprilie 2019, valoarea maxima estimata a contractului este de 3.634.398,57 lei fara TVA.Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a incheia un singur contract pentru unul, doua, mai multe sau 8 loturi, in situatia in care acelasi ofertant va fi desemnat castigator pentru unul, doua, mai multe sau toate cele 8 loturi, se mentioneaza in anunt.Potrivit anuntului, serviciile de transport aerian vor fi defalcate pe 8 loturi astfel: Lot 1 - Bucuresti-Cluj Napoca-Bucuresti; Lot 2 - Bucuresti-Iasi-Bucuresti; Lot 3 - Bucuresti-Oradea-Bucuresti; Lot 4 - Bucuresti-Satu Mare-Bucuresti; Lot 5 - Bucuresti-Sibiu-Bucuresti; Lot 6 - Bucuresti-Suceava-Bucuresti; Lot 7 - Bucuresti-Timisoara-Bucuresti; Lot 8 - Bucuresti-Constanta-Bucuresti.Tipul procedurii este licitatie deschisa, iar criteriul de atribuire este pretul cel mai scazut. Fondurile sunt asigurate de la bugetul de stat. ...citeste mai departe despre " Deputatii evita soselele: Vor sa zboare cu avionul in tara de peste 3,5 milioane de lei in 2018 " pe Ziare.com