Deputatii vor decide luni cum se exploateaza gazele din Marea Neagra

Camera Deputatilor este for decizional pentru proiect de lege privind unele masuri necesare pentru implementarea operatiunilor petroliere de catre titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore.Initiativa legislativa, adoptata de Senat pe 12 februarie, reglementeaza modul de implementare a operatiunilor petroliere de catre titularii de acorduri referitoare la perimetre petroliere offshore."Proiectul de lege stabileste unele masuri necesare pentru implementarea operatiunilor petroliere de explorare, dezvoltare, exploatare a zacamintelor de petrol si de abandonare, precum si a lucrarilor/lucrarilor la sonde aferente operatiunilor petroliere, desfasurate de titularii de acorduri petroliere cu privire la perimetrele petroliere offshore, in conformitate cu prevederile acordurilor petroliere incheiate intre titulari si Agentia Nationala pentru Resurse Minerale, denumita in continuare ANRM", se arata in articolul 1, alineatul 1 al proiectului adoptat de senatori.Citeste si: Legea off-shore nu-i permite Romaniei sa valorifice eficient gazele din Marea Neagra. Ce ar trebui sa facemReferitor la reglementarile care vizeaza exploatarea gazelor naturale din Marea Neagra, presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat, pe 3 iulie, ca cel mai important lucru este ca productia sa fie folosita pentru reindustrializarea Romaniei. Liderul social-democrat a adaugat ca riscul cel mai mare ar fi ca gazele doar sa tranziteze tara si sa ajute alte state in dezvoltare."Primul set de concluzii il va trage Comisia de industrii, au cerut puncte de vedere si de la Comisia de buget si administratie publica, sunt doua obiective care trebuie avute in vedere. Cele doua obiective, si colegii din comisie cauta echilibrul cel mai bun intre interesul strategic de a se demara ]n mod efectiv exploatarile de gaze naturale din perimetrele din Marea Neagra din offshore si dorinta legitima a Romaniei, pe de o parte, de a avea castiguri financiare.Dar, pe de alta parte, ceea ce nu prea s-a discutat in spatiul public si care mi se pare la fel de important sau poate cel mai important, ca o parte importanta din productia de gaze naturale din Marea Neagra sa fi ...citeste mai departe despre " Deputatii vor decide luni cum se exploateaza gazele din Marea Neagra " pe Ziare.com