Deputatul-mitraliera da inapoi cu pragul de 200.000 de euro? "E o varianta, urmeaza discutii"

"Aveti putina rabdare pana vine ministrul Justitiei cu traducerile Codurilor Penale din cele 26 de tari. (...) Abuzul in serviciu e dezincriminat in 90% din statele europene, Comisia (de la Venetia - n.red.) ne spune ca trebuie sa punem un prag serios, dar nu ne spune valoarea. Amendamentele depuse de noi sunt de discutii, de dezbateri.Sunt multe variante de lucru, nu trebuie sa se inflameze nimeni, e vorba de niste amendamente care stau la baza dezbaterilor. Trebuie sa facem o definitie, asa cum a spus si CCR si Comisia de la Venetia, pana unde merge partea civila la abuz si de unde incepe chestiunea cu partea de incriminare penala. (...) E un punct de pornire, poate pragul va ajunge la 5 lei", a spus Catalin Radulescu, intr-o interventie telefonica la Realitatea TV.Citeste si Comisia de la Venetia desfiinteaza interpretarile PSD: In niciun caz nu poate fi vorba de un prag financiar pentru abuzul in serviciuIntrebat daca a vorbit cu seful PSD, Liviu Dragnea - care ar fi avantajat direct daca propunerile ar fi adoptate in aceasta forma -, inainte de conceperea acestor masuri, deputatul s-a inflacarat."Asta e o chestiune foarte urata pe care o spuneti la televizor, nu mai faceti intrebari de genul asta, ca nu isi au sensul, nu ma intereseaza daca e dezincriminat unul sau altul ori colegii nostri, pe mine ma intereseaza daca avem un cod penal european", a explicat, destul de iritat, Catalin Radulescu.Initiatorul proiectului a spus ca amendamentele sunt depuse din luna octombrie la comisie."Aceste amendamente sunt depuse de 3 luni la comisia speciala. Nu stiu cine a inventat acest lucru cu Craciunul. Va fi o dezbatere cu Codurile Penale comparative cu alte tari din Europa si sa nu mai permita abuzuri", potrivit lui Radulescu.Proiectul a aparut in presa in a doua zi de Craciun. Acesta e semnat de 39 de parlamentari PSD si prevede, printre altele, urmatoarele:1. Pedeapsa cu inchisoarea pana la 3 ani se executa la domiciliu.2. Luarea de mita pentru altul nu mai este infractiune.3. Darea de mita pentru altul nu mai este infractiune.4. Traficul de influenta pentru altu