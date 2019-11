Toate informatiile pentru romanii care voteaza in strainatate

Una dintre modalitati a fost votul prin corespondenta. 41.003 romani s-au inregistrat pentru aceasta modalitate in turul 1 si 17.503 in turul 2. Dupa finalizarea procesului de validare, toti alegatorii al caror plic a fost inregistrat la birourile competente au primit pe e-mail urmatorul mesaj de confirmare: "Plicul dumneavoastra cu votul pentru primul tur al alegerilor prezidentiale 2019 a ajuns la Biroul Electoral pentru Votul prin Corespondenta si va confirmam exercitarea dreptului de vot prin corespondenta. Va multumim ca ati ales sa votati prin corespondenta!"Daca nu ati primit insa acest e-mail, AEP a anuntat ca veti putea vota la sectia care va este cea mai apropiata.Cum verifici online daca plicul cu votul prin corespondenta a ajuns la destinatieDaca biroul electoral pentru votul prin corespondenta a inregistrat insa primirea plicului, nu va puteti exercita dreptul de vot in cadrul unei sectii de votare. Sistemul informatic de monitorizare a prezentei la vot si de prevenire a votului ilegal (SIMPV) va verifica daca alegatorul a votat prin corespondenta.Primul vot prin corespondenta, marcat de reglementari neclare si insuficiente, care au generat confuzieIn ce-i priveste pe cetatenii romani de peste hotare care nu s-au inregistrat pe listele permanente din strainatate pot vota pe liste suplimentare la orice sectie.Ne votam presedintele, dar stim ce poate face si ce nu?Ce poate face presedintele in Romania, in comparatie cu alte state europeneTrei zile de vot in diasporaRomanii din diaspora au la dispozitie trei zile de vot la alegerile prezidentiale 2019.Programul este urmatorul:Vineri 22 noiembrie 2019 - intre ora 12:00 si ora 21:00;Sambata, 23 noiembrie 2019 - intre ora 07:00 si ora 21:00;Duminica, 24 noiembrie - intre ora 07:00 si ora 21:00.AEP a anuntat ca, daca sunt cetateni romani la coada in momentul programat inchiderii sectiilor, in oricare dintre cele trei zile, programul poate fi prelungit pana la ora 23:59.Primul este exercitat la sectia de votare din Auckland, Noua Zeelanda, vineri, la 01:00 noaptea, ora Romaniei. Urmeaza alegatorii din Australia, unde sectiile se deschid in ...citeste mai departe despre " Toate informatiile pentru romanii care voteaza in strainatate " pe Ziare.com