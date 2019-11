Asa incat, desi Viorica Dancila nu are nici macar 3%, Dan Barna nu a reusit sa recupereze destul din avantajul acesteia castigat in tara.Iata cum arata clasamanentul votului in diaspora, dupa numararea rezultatelor din 816 sectii de votare, reprezentand 97,37% din total, potrivit News.ro, care citeaza datele BEC. Precizam ca in Americi votul de abia s-a incheiat la ora 7:00, ora Romaniei.Klaus Iohannis - 53,05%.Dan Barna - 27,36%Theodor Paleologu - 6,41%.Mircea Diaconu - 3,65%Viorica Dancila - 2,76%.Iata Rezultatele provizorii oficiale: Iohannis si Dancila intra in turul doi. Barna n-a castigat nici in diasporasi Harta rezultatelor la prezidentiale: Iohannis s-a impus in 29 de judete si Bucuresti. PSD a pierdut MoldovaCiteste si:Ziua votului in cifre, declaratii si imaginiRecord istoric de participare la vot in diaspora! ...citeste mai departe despre " Diaspora nu l-a salvat pe Dan Barna, unde Dancila e sub 3%. Iohannis are de doua ori mai multe voturi " pe Ziare.com