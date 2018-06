Din China pana in America, presa scrie despre condamnarea lui Dragnea: Era vazut ca un Dumnezeu. Urmeaza Brazilia

Aceasta condamnare "reprezinta o lovitura puternica la adresa ambitiilor (lui Dragnea, n.red.) de a ramane stapanul jocului pe scena politica" din Romania, comenteaza AFP.Dragnea, in varsta de 55 de ani, care si-a clamat mereu nevinovatia, nu va merge insa la inchisoare inainte ca aceasta condamnare sa fie confirmata in apel de catre Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ), noteaza agentia franceza.Curtea l-a condamnat dupa doua amanari, iar liderul PSD nu a comentat imediat, scrie The Associated Press.Ca lider al majoritatii aflate la putere, Dragnea ar fi, in mod normal, premier, insa nu poate ocupa postul din cauza unei condamnari, in 2016, cu privire la o frauda electorala, comenteaza AP.Reuters: Condamnarea ii slabeste acapararea asupra GuvernuluiTotodata presedinte al Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea a fost gasit vinovat ca a incitat la abuz de putere, tinand pe statul de plata al unei agentii de stat doua femei care erau angajate PSD, pe cand era presedinte de consiliu judetean, in perioada 2006-2013, scrie si Reuters.Aceasta este "o noua condamnare penala" a lui Dragnea, care nu a ajuns premier din cauza unei condamnari anterioare, si ar putea sa-i slabeasca acapararea asupra celui mai mare partid din tara si asupra Guvernului de la Bucuresti, aflat la putere de cinci luni, comenteaza agentia.Potrivit sistemului romanesc, sentinta de joi este preliminara si poate fi aplicata numai in urma unui apel. Pana atunci, el va ramane liderul PSD si presedintele Camerei inferioare a Parlamentului roman, pe timpul procesului.Sustinerea luptei impotriva coruptiei, intr-unul dintre statele UE cele mai afectate de acest flagel, a dominat politica Romaniei de la aderarea tarii la Uniunea Europeana, in urma cu peste zece ani, iar magistrati s-au plans adesea de presiuni politice."Hotararea de astazi este un act curajos din partea magistratilor romani, ea este de o importanta primordiala pentru sistemul judiciar", e citat de Reuters jurnalistul Cristian Tudor Popescu.La inceputul lui 2017, tentative ale coalitiei lui Dragnea de a slabi legislatia cu privire la lupta impotriva coruptiei au declansat cele mai ample proteste care au a ...citeste mai departe despre " Din China pana in America, presa scrie despre condamnarea lui Dragnea: Era vazut ca un Dumnezeu. Urmeaza Brazilia " pe Ziare.com