Hai la vot! Ca sa nu avem nevoie de "parola" sa intram in Europa

Mai ales acesti ultimi ani au demonstrat, fara doar si poate, ca suntem cetateni europeni. Mai ales acesti ultimi ani, cu varful de lance din ianuarie 2017, au demonstrat, fara doar si poate, ca suntem cetateni europeni. Peste un milion dintre noi am semnat si sustinem o Romanie fara penali in functii publice! Modul in care am reactionat in momente cheie pentru apararea democratiei, a statului de drept, a valorilor europene si chiar a parcursului european al Romaniei arata ca Romania si noi, romanii, suntem acolo unde trebuie sa fim: in familia europeana!Si tot o dovada a europenizarii noastre este modul in care institutiile europene, statele membre ale Uniunii Europene, cetatenii altor state membre, reactioneaza si sar in apararea democratiei din Romania si impotriva derapajelor de la calea europeana pe care le provoaca oameni politici aflati vremelnic in fruntea statului. Suntem romani, cetateni europeni, si pentru ca, in ciuda ghinionului de a fi reprezentati de figuri desprinse din manuale de coruptie si hotie, ne putem baza, in momente grele, pe cate un colac de salvare, o mana intinsa, dinspre institutii sau frati intru democratie si valori comune europene. Pentru ca si despre asta e vorba in Uniunea Europeana: despre a fi alaturi de ceilalti in momente in care drumul se ingusteaza sau rataceste.Din 2007, romanii nostri au devenit romani europeni. Cu totii avem frati, parinti, rude sau prieteni care au plecat in alte state membre ale Uniunii Europene si care au prosperat acolo, au invatat mai multe despre cum ar trebui sa arate un stat democratic european si cat de departe ar putea ajunge si Romania. Unii din ei s-au intors, altii nu se vor mai intoarce niciodata, insa cei mai multi vor sa se intoarca intr-o Romanie cu adevarat europeana, intocmai asa cum au plecat din cauza a ceea ce nu era si nu este Romania.