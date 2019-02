Discutiile pe buget continua in biroul lui Dragnea: Au fost chemati Tariceanu, Dancila si Teodorovici

Cea de-a doua intalnire a coalitiei vine dupa ce luni a avut loc o sedinta in biroul de la Camera Deputatilor al lui Liviu Dragnea. La discutiile de luni care au durat aproape cinci ore au luat parte si premierul Viorica Dancila, ministrul Finantelor Eugen Teodorovici, ministrul Muncii Marius Budai, presedintele Senatului Calin Popescu Tariceanu si secretarul general al ALDE Daniel Chitoiu.La finalul intalnirii de luni, niciunul dintre acestia nu a facut declaratii de presa.Vitamina D pentru copii vs. serviciiLiviu Dragnea a spus, duminica seara, dupa discutiile despre buget in Comitetul Executiv al PSD, ca intentioneaza ca o suma importanta din fondurile serviciilor secrete sa ajunga la Sanatate, pentru programele destinate copiilor, precum alocarea de vitamina D sau schemele pentru diabetici.Bugetele Serviciului Roman de Informatii, al Serviciului de Informatii Externe, al Serviciului de Protocol si Paza si al Servicului de Telecomunicatii speciale au cresteri, conform proiectului de buget cuprinse intre 4,8% si 69% fata de anul trecut.Conform proiectului, bugetul SRI este de 2,4 miliarde lei, cu o crestere de 4,8% fata de anul trecut, cel al Serviciului de Telecomunicatii Speciale de 604 milioane lei, cu o crestere de 69%, bugetul SPP de 233 milioane lei, in crestere cu 20% iar bugetul SIE de 309 milioane lei, in crestere cu 8,5%.Guvernul urma sa se reuneasca marti in sedinta pentru adoptarea bugetului, insa cum inca exista neintelegeri inta amana sedinta de marti, in care ar trebui adoptat bugetul, pentru ziua de vineri, au spus surse politice, pentru MEDIAFAX. Premierul Viorica Dancila spunea, duminica, ca se fac toate eforturile pentru ca bugetul pentru acest an sa fie adoptat, marti, de Executiv.Primarii municipiilor din tara s-au declarat nemultumiti de alocarea bugetara. Edilii, reuniti in Asociatia Municipiilor din Romania (AMR), condusa de Robert Negoita , edilul Sectorului 3, au discutat cu premierul Viorica Dancila la Palatul Victoria, inaintea sedintei de Guvern de miercurea trecuta.Primarii au cerut ministrului Finantelor Eugen Teodorovici alocarea unui procent de 30% din bugetul national catre administratia loca ...citeste mai departe despre " Discutiile pe buget continua in biroul lui Dragnea: Au fost chemati Tariceanu, Dancila si Teodorovici " pe Ziare.com