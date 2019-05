Doar 39% dintre romani vor merge "sigur" la vot pe 26 mai. PSD si PNL, scoruri apropiate

Barometrul a fost realizat de Academia Romana, LARICS - Laborator pentru Analiza Razboiului Informational si Comunicare Strategica si Institutul de Stiinte Politice si Relatii Internationale al Academiei Romane "Ion I. C. Bratianu".Sondajul de opinie este "cel mai amplu tablou al societatii romanesti, pe toate dimensiunile: politica (alegerile europarlamentare), economica, sociala, etnica, religioasa, politica externa si de securitate".Incepand cu acest an, Academia Romana va lansa, primavara si toamna, Barometrul de Opinie Publica al Romaniei.Datele au fost culese in perioada 12 aprilie - 3 mai 2019, iar la sondaj au participat 1.050 de persoane cu varste de 18 si peste 18 ani."Datele politice sunt cele mai generatoare de interes. Nimeni nu spune din ce prezenta au fost calculate cifrele anuntate la televizor in ultima luna. Lucrul acesta trebuie explicat. Nu putem vinde publicului orice cifra ca prognoza electorala. Exit-poll-urile sunt altceva. Trebuie privite cu mare precautie sondajele de dinaintea alegerilor", a explicat Darie Cristea, conferentiar Universitatea Bucuresti.76,4% dintre repondenti sunt de parere ca lucrurile in Romania merg intr-o directie gresita. Procentul este asemanator cu cel din ultimii doi ani.Legat de Europa, 54,7% sunt de parere ca directia este buna si 30,6% cred ca lucrurile merg intr-o directie gresita."Creste perceptia ca in Europa lucrurile merg intr-o directie buna. O observatie interesanta, avand in vedere ca Uniunea Europeana se confrunta cu scepticism", a mai spus el.Nivelul coruptiei, diferentele dintre cei bogati si cei saraci si situatia mediului inconjurator se numara intre subiectele ce ii preocupa pe romani.Prezenta la vot si intentia la alegerile europarlamentareSondajul e fotografia unui moment, dar are si capacitati de prognoza, a mai spus Cristea. "In Romania, la o intrebare simpla, reiese ca 60% dintre populatie merge la vot. Daca observam ce s-a intamplat in trecut, vom vedea ca nu a fost cazul...".Odata cu anuntul organizarii referendumului, "ne asteptam sa potenteze ideea de prezenta la vot. Ramane sa vedem daca suflul se va mentine pana pe 26 mai".Fara a avea pretentia de prognoza, ci interes fata de alegeri, Cristea a prezentat rezu ...citeste mai departe despre " Doar 39% dintre romani vor merge "sigur" la vot pe 26 mai. PSD si PNL, scoruri apropiate " pe Ziare.com