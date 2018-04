Dragnea a renuntat la paza Jandarmeriei, la ultima vizita la DNA. Ministrul Carmen Dan evita sa explice de ce

Carmen Dan a mers in sambata dimineata pe litoral, intr-un control menit sa stabileasca daca oamenii legii sunt pregatiti sa intervina de 1 Mai si in vara care vine, pentru asigurarea ordinii. Intrebata de jurnalisti de ce Liviu Dragnea nu mai era insotit de jandarmi cand a ajuns vineri seara la DNA, aceasta a dat un raspuns evaziv:"Dispozitivul Jandarmeriei este unul flexibil. In acea zona de interventie, de fiecare data cand a fost necesar sa suplimentam dispozitivul Jandarmeriei, am actionat. Asta n-o face ministrul, vreau sa intelegeti. O face conducatorul misiunii si al activitatii care ulterior si raspunde pentru modul in care a fost dimensionat dispozitivul.Cand avem manifestari in zona unor institutii publice, atunci jandarmii sunt atenti si pe latura de asigurare a ordinii publice, in afara dispozitivului care e in zona de paza".Intrebata de presa, din nou, care este explicatia concreta a faptului ca jandarmii nu il mai pazeau pe Liviu Dragnea la DNA, Carmen Dan a spus, scurt:"Eu cred ca v-am raspuns".Imediat dupa, mai multi reprezentanti ai MAI au incercat sa incheie conferinta de presa, repetandu-le jurnalistilor: "Gata! Va multumim!".Reamintim ca in dupa-amiaza zilei de vineri, 27 aprilie, Liviu Dragnea a venit la DNA unde i s-a comunicat ca i se va pune la dispozitie dosarul scanat in cazul Tel Drum.Potrivit acuzatiile procurorilor DNA, in 2008, in calitate de reprezentant al Consiliului Judetean Teleorman, Liviu Dragnea, cu ajutorul lui Mugur Bataus si Victor Piperea, functionari in cadrul CJ Teleorman, care ar fi asigurat falsificarea si inlocuirea documentelor, ar fi folosit la organismul intermediar ADR Sud Muntenia documente false si inexacte, astfel incat firma Tel Drum SA sa castige un contract de reabilitare a 55 km de drum judetean DJ 701 (limita - Dambovita Gratia - Poeni - Silistea - Scurtu Mare - Slavesti - Ciolanesti - Zabreasca - Dobrotesti), in valoare de 114.263.011 lei, dintre care suma de 13.772.603 euro provenea din fonduri europene.Citeste mai multe despre vizita lui Liviu Dragnea de vineri seara la DNA ...citeste mai departe despre " Dragnea a renuntat la paza Jandarmeriei, la ultima vizita la DNA. Ministrul Carmen Dan evita sa explice de ce " pe Ziare.com