Dragnea: Abia acum Justitia a primit independenta totala. Strict juridic, MCV nu mai are nicio baza legala din 2010

Liviu Dragnea a sustinut ca au fost trimise la Bruxelles mai multe documente scrise cu privire la modificarile aduse Legilor Justitiei, dar "nimeni n-a avut niciun fel de reactie" si, mai mult, "nu s-a spus care au fost articolele de lege care influenteaza independenta Justitiei".Liderul PSD a subliniat ca "dimpotriva", abia acum, dupa ce s-au modificat Legile Justitiei, "au fost scosi actorii politici" din joc."Asta inseamna independenta totala! Dar asta poate deranjeaza", a afirmat Dragnea.In plus, el a precizat ca au fost informati membrii CE, europarlamentarii si alti oficiali de la Bruxelles cu privire la "ceea ce noi consideram a fi dovezi, probe, filme, declaratii care arata derapaje ingrozitoare si violari ale drepturilor omului in lupta impotriva coruptiei"."Nu am simtit niciun fel de cooperare, asa cum ar fi trebuit sa fie, cum era prevazut in MCV", s-a aratat el indignat.Mai mult, desi "s-a atras atentia" asupra unor aspecte incorecte din rapoartele MCV, ele "nu au fost corectate", a apreciat Dragnea. In schimb "sefii serviciilor secrete si cei care au comis abuzuri au fost decorati de diverse state", la fel si unii magistrati, s-a aratat el nemultumit."S-au reinviat procedeele fostei politii politice, Securitatea!", a mai acuzat, printre altele liderul PSD.In context, liderul PSD a reamintit ca Mecanismul de Cooperare si Verificare a fost introdus in baza unei clauze de salvgardare, prevazuta de tratatul de aderare."Clauza a expirat la 1 ianuarie 2010. Strict juridic, MCV nu mai are nicio baza legala, dar vad ca in continuare se vorbeste de el. Cred ca ar trebui sa se puna capat acestui mecanism", a subliniat Liviu Dragnea.