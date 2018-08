"Se va tine, octombrie sau noiembrie. Acum nu sunt sigur exact 8 octombrie sau 8 noiembrie, ceva de genul", a anuntat Liviu Dragnea duminica, la Antena 3, intrebat despre informatiile potrivit carora reprezentantii Guvernului israelian ar urma sa vina la Bucuresti, pentru o sedinta de Guvern.La inceputul lunii iulie, Ambasada Israelului la Bucuresti confirma, raspunzand unei adrese a agentiei Mediafax, ca premierul Benjamin Netanyahu si-a amanat vizita in Romania, din cauza altor angajamente. Aceasta era programata pentru luna august, iar amanarea vine in cotextul discutiilor privind mutarea ambasadei."Premierul Benjamin Netanyahu a decis sa efectueze o vizita oficiala in Romania, dar evenimentul va fi reprogramat. Intr-adevar, era planificata o intalnire G2G pentru luna august, dar Premierul Netanyahu a fost nevoit sa amane sosirea in Romania din cauza altor angajamente. Guvernul Romaniei a fost informat deja cu privire la acest lucru. Prim-ministrul Netanyahu si-a exprimat dorinta de veni in Romania alaturi de o delegatie importanta oficiala care va intensifica relatiile dintre cele doua state", se arata in raspunsul ambasadorului Israelului la Bucuresti, Tamar Samash, in urma solicitarii Mediafax.Prim-ministrul Viorica Dancila a avut, pe 25 aprilie 2018, o intrevedere cu premierul israelian, Benjamin Netanyahu, in cadrul vizitei oficiale intreprinse in Statul Israel. La intrevederea cu Dancila, premierul israelian, Benjamin Netanyahu a salutat adoptarea de catre Guvernul Romaniei a cadrului de lansare a dezbaterii privind relocarea ambasadei Romaniei la Ierusalim.Citeste si: Dragnea crede ca Iohannis s-a facut de ras si confirma existenta unui document referitor la acuzatia de inalta tradare. Ce spune despre placutele antiPSD ...citeste mai departe despre " Dragnea anunta cand vor veni reprezentantii Guvernului din Israel la Bucuresti " pe Ziare.com