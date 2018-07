Dragnea ar vrea sa-si dea amnistie si gratiere prin OUG, insa Dancila se opune: Ar fi ultimul act de guvernare

Premierul Dancila si ministrul Justitiei, Tudorel Toader, se opun acestui plan, informeaza G4Media, insa Florin Iordache, contactat de Ziare.com, a confirmat ca pana pe 19 iulie se pot da ordonante de urgenta, pentru ca Parlamentul este in activitate, desi practic foarte multi parlamentari au plecat deja in vacanta.Florin Iordache nu exclude modificarea Codurilor Penale prin ordonanta de urgenta: Guvernul poate face orice"Guvernul poate sa faca orice. Pentru chestiunea asta ar trebui sa il intrebati pe domnul ministru Toader", a mai spus Florin Iordache.In ceea ce priveste momentul in care ar intra in vigoare noile Coduri Penale, daca s-ar implica Guvernul Dancila, Florin Iordache a precizat: "Atata timp cat se emite o ordonanta si nu se spune in ordonanta ca intra in vigoare in 3,7, 25 de zile etc, e normal ca aceste ordonante isi produc efecte atunci cand apar in Monitorul Oficial".Insa Liviu Dragnea nu ar avea de gand sa modifice Codurile Penale prin OUG, in mijlocul dezbaterii incinse care se poarta pe aceasta tema, spun sursele G4Media, ci doar sa obtina de la Guvernul Dancila o ordonanta pentru amnistierea si gratierea unor fapte, cum a fost OUG13, care trebuie sa intre doar o singura zi in vigoare, pentru a produce efecte. Dacian Ciolos , presedintele fondator al Miscarii Romania Impreuna, sustine ca "fortarea unei ordonante de amnistie si gratiere ar fi ultimul act al coalitiei de guvernare", intr-o declaratie pentru Stiri RO+."Ar fi bine ca domnul Dragnea si doamna Dancila sa se gandeasca serios la toate consecintele care ar putea sa urmeze dupa introducerea in guvern a unei ordonante de urgenta care sa albeasca dosarele penale si sentintele politicienilor. Dupa ultima incercare de acest fel, am avut proteste cu sute de mii de cetateni in strada si o tensiune sociala imensa", sustine Ciolos.De altfel, in cursul zilei de vineri a fost anuntat deja un protest in Piata Victoriei, pentru duminica, cu titlul "Alerta! OUG 13 se intoarce! Nu amnistie! Nu gratiere!".V.D. ...citeste mai departe despre " Dragnea ar vrea sa-si dea amnistie si gratiere prin OUG, insa Dancila se opune: Ar fi ultimul act de guvernare " pe Ziare.com