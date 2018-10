Potrivit surselor citate, PSD si-a dorit o discutie cu UDMR despre legea offshore pana la sfarsitul acestei saptamani, insa programul nu i-a permis lui Kelemen Hunor sa se intalneasca cu Liviu Dragnea.Delegatiile PSD-ALDE au agreat, miercuri, intr-o discutie de peste doua ore, la Parlament, forma finala a legii offshore care va intra "de principiu" saptamana viitoare in dezbaterile din comisiile de specialitate, cele doua partide urmand sa isi prezinte proiectul celorlalte formatiuni politice."Ne-am intalnit pentru a ne pune de acord cu privire la unele aspect tehnice. In esenta nu am avut de punctat divergente, nici macar procente. Am avut mai multe chestiuni tehnice legate de autorizari. Cel putin pozitia PSD a ramas aceeasi. In esenta nu a fost un subiect de fractura in coalitie, nici pe departe, am discutat fara patima, pur tehnic, avand un singur interes, ca Romania sa castige cat mai mult din aceasta lege (...)50% din productia de gaz de la Marea Neagra se tranzactioneaza pe bursa din Romania, investitia celor care opereaza se deduce maxim 30% din impozitul pe venitul suplimentar, forma pe care deja o cunoasteti si a ramas asa", a declarat, miercuri, la Parlament, liderul deputatilor PSD, Daniel Suciu, dupa sedinta coalitiei de guvernare.La discutii au participat din partea PSD presedintele formatiunii, Liviu Dragnea, liderul grupului din Camera Deputatilor, Daniel Suciu, si presedintele comisiei pentru Buget din Camera Deputatilor, Marius Budai. De cealalta parte, ALDE a fost reprezentat de fostul ministru al Energiei, Toma Petcu, si de vicepresedintii formatiunii Varujan Vosganian si Andrei Gerea.Potrivit lui Suciu, coalitia a stabilit ca "in principiu" martea viitoare sa se desfasoare sedinta comisiilor parlamentare pentru adoptarea unui nou raport pe legea offshore. ...citeste mai departe despre " Dragnea cauta sprijin pentru legea offshore - luni ar putea avea discutii cu Kelemen Hunor " pe Ziare.com