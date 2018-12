Dragnea cere amnistie si gratiere, ca nu e ca si cum ar da "o bomba atomica": Nu mai ezitati!

"Cuvintele amnistie sau gratiere reprezinta un fel de blasfemie? E ca si cum ne-am gandi ca avem o bomba atomica si ne gandim daca sa o folosim sau nu impotriva UE sau a lumii... Eu nu ma tem sa pronunt aceste cuvinte.Daca cineva gaseste alte instrumente care sa rezolve in totalitate si sa repare toate nedreptatile care s-au intamplat in Romania, toate abuzurile din justitie altfel decat prin amnistie si gratiere va avea tot sprijinul.Daca nu, nu mai ezitati! Nu stiu cand, nu stiu cum, dar PSD-ALDE are aceasta obligatie, sa repare nedrepatteile. Si ca sa nu-si mai taie venele cei din presa cu epoleti, platiti de Sorosica, prin bitcoins - inventati ceva, gasiti o prevedere intr-o decizie a CCR, o virgula, sa spuneti - 'aceste acte nu-i sunt aplicabile lui Liviu Dragnea' si inchideti subiectul", a spus Dragnea.Urmareste toate declaratiile si deciziile luate duminica la Consiliul National al PSDAnterior, vicepresedintele PSD Marian Oprisan a cerut de asemenea deschis amnistie si gratiere."PSD trebuie sa faca dreptate pana la capat. Guvernul, Parlamentul trebuie sa duca la capat reforma Justitiei, pentru ca cetatenii sa fie convinsi ca li se va face dreptate, doamna premier si domnule ministru al Justitiei. Va rog si va incurajez sa facem dreptate, sa va folositi de Constitutie si sa dati amnistia si gratierea in Romania anului 100", a declarat Marian Oprisan.Si Tariceanu, prezent la Consiliul PSD, a cerut de asemenea "momentul zero", sustinand ca deja este blocat statul din cauza justitiei."Lupta impotriva coruptiei s-a dus la televizor si produce victime colaterale si neincredere in Justitie. Trebuie sa tragem o linie si sa o luam de la capat. Pentru ca altfel energiile natiunii se vor folosi pentru a sapa prapastii, in loc sa aruncam punti peste cele existente. E nevoie de un moment zero. E nevoie sa tragem o linie.E ultimul ceas pentru a ne aseza la masa, Putere si Opozitie, pentru ca nedreptatile sa fie indrepatte. Daca ei nu vor sa o faca, o putem face noi. Datoram asta miilor de familii abuzate de sistem. E momentul sa ne unim si sa intoarcem o pagina rusionasa", a mai spus Tariceanu.In schimb, premierul Viorica Dancila nu a spus niciun cuvant despre amnistie si gratiere in lungul sau discurs. La Consiliul National al PSD se afla si ministrul Justitiei Tudorel Toader. Dragnea i-a adresat ma ...citeste mai departe despre " Dragnea cere amnistie si gratiere, ca nu e ca si cum ar da "o bomba atomica": Nu mai ezitati! " pe Ziare.com