Dragnea da vina pe USR pentru amanarea adoptarii Legii spalarii banilor. Stelian Ion: Sa inteleaga ca pierde majoritatea

"Din ce mi-a spus liderul grupului deputatilor PSD, domnul Daniel Suciu, grupul parlamentar USR nu este de acord cu unele prevederi, dar ele sunt prevazute in directiva in mod explicit. S-a stabilit sa mai fie discutii, pentru ca exista riscul real daca nu introducem prevederile directivei sa continue procedura de infringement", a spus Dragnea, miercuri, la Parlament.USR: Dragnea pierde majoritatea in Camera DeputatilorIn replica, deputatul USR Stelian Ion sustine ca Dragnea pierde majoritatea, "cel putin" in randul deputatilor."Ceea ce a spus Liviu Dragnea este partial adevarat in sensul ca, intr-adevar, noi ne-am opus pe anumite chestiuni si am fi votat impotriva in plen. Stiti foarte bine ca au trecut foarte multe proiecte fata de care noi ne-am opus, de fiecare data, argumentat. Acelea au trecut la vot.Ce trebuie sa se inteleaga este ca Liviu Dragnea, cel putin in Camera Deputatilor, pierde majoritatea. Acest proiect, chiar cu opozitia noastra si a PNL-ului, daca ar fi avut majoritatea pe care a folosit-o de atatea ori, ar fi putut trece. Nu are majoritatea, nu trece, ceea ce este grav, pentru ca Romania poate fi condamnata pentru aceasta chestiune legata de implementarea unei directive", a spus Stelian Ion.Comisia Juridica a Camerei Deputatilor a admis, marti, amendamente care introduc in legea privind spalarea banilor o categorie intitulata "persoane expuse public", din care fac parte presedintele Romaniei, membrii Guvernului, parlamentarii, conducerile partidelor si judecatorii CCR.Deputatii juristi au admis, in sedinta de marti, un amendament la proiectul de lege pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, potrivit caruia "persoane expuse publice sunt persoanele fizice care exercita sau au exercitat functii publice importante".In plenul de miercuri al Camerei Deputatilor nu a fost dat vot asupra legii privind combaterea spalarii banilor, desi era trecuta pe ordinea de zi, deoarece nu fusese primit raportul Comisiei Juridice.Pe 19 iulie, Comisia Europeana a anuntat ca trimite Romania, Grecia si Irlanda in fata Curtii de Justitie a UE pentru ca nu au pus in aplicare normele in materie de combatere a spalarii banilor. ...citeste mai departe despre " Dragnea da vina pe USR pentru amanarea adoptarii Legii spalarii banilor. Stelian Ion: Sa inteleaga ca pierde majoritatea " pe Ziare.com