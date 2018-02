Dragnea, despre revocarea lui Kovesi: Sa dau eu explicatii? Nu as putea sa fiu eu arestat pentru asta?

"Sa dau eu explicatii (pentru cererea de revocare a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi - n.red.)? Nu as putea sa fiu eu arestat pentru acest demers ca sa inchidem subiectul? Dar de ce sa dau eu explicatii? De la cine (spuneau oficialii europeni - n.red.) ca asteapta explicatii? De la cine? Nu pot astepta (explicatii - n.red.) de la Parlament?", a spus presedintele PSD, Liviu Dragnea, citat de Mediafax.Raspunsul sau a venit dupa ce a fost intrebat daca are explicatii pentru prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frank Timmermans, cu privire la cererea de revocare a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, in contextul in care cei doi vor avea joi o intrevedere.Intrebat ce va discuta cu Timmermans, Liviu Dragnea a raspuns: "niste lucruri".Frans Timmermans, prim-vicepresedintele Comisiei Europene (CE), responsabil pentru mai buna legiferare, relatii interinstitutionale, statul de drept si Carta drepturilor fundamentale, va efectua joi o vizita oficiala la Bucuresti.El a declarat pentru Calea Europeana ca asteapta ca autoritatile de la Bucuresti sa ii ofere explicatii cu privire la propunerea de revocare a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi."Voi fi informat joi despre asta. Ma voi intalni cu ea (procurorul-sef, n.red.) si cu ministrul Justitiei si le voi asculta argumentele. Dar stiti pozitia Comisiei. Trebuie sa lasam independenta judiciara sa isi faca treaba. Asta este cel mai bine pentru toate statele membre", a declarat Frans Timmermans.Inaltul oficial european se va intalni si cu presedintele Klaus Iohannis, cu presedintii Senatului si camerei Deputatilor, Calin Popescu Tariceanu si Liviu Dragnea si cu premierul Viorica Dancila.Pana in acest moment, doar Presedintia a anuntat ca seful statului se intalneste cu Frans Timmermans, joi, la ora 12.00.Despre celelalte intalniri, momentan nu se cunosc orele la care vor avea loc.Citeste si:Tudorel Toader a cerut revocarea sefei DNA, Laura Codruta KovesiPrima reactie a lui Kovesi dupa cererea de revocareKlaus Iohannis, reactie imediata: Raportul privind DNA a fost prezentat neclar, presedintele e multumit de KovesiIohannis, despre Kovesi: Suntem tot mai departe de o revocare ...citeste mai departe despre " Dragnea, despre revocarea lui Kovesi: Sa dau eu explicatii? Nu as putea sa fiu eu arestat pentru asta? " pe Ziare.com