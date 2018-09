Dragnea e multumit de prestatia Vioricai Dancila la Bruxelles: Au inteles toti ca in Romania adevarul e altul

Intrebat ce parere are despre gafele facute de Dancila, inclusiv afirmatia ca femeia jandarm a fost batuta cu bestialitate de protestanti, in contextul in care liderul PSD a afirmat recent ca membrii Guvernului care nu comunica bine vor fi remaniati, Dragnea a sustinut ca premierul "a avut o prestatie foarte buna la Bruxelles"."Viorica Dancila a avut o prestatie foarte buna la Bruxelles. Din fericire, eu am putut sa stiu tot ce s-a intamplat acolo, inclusiv la intalnirea din grupul social democrat. A avut discutii foarte serioase cu toti cei cu care s-a vazut.Eu cred ca majoritatea celor cu care s-a intalnit au inteles ca in Romania adevarul este altul decat cel din materialele mincinoase si manipulatoare din ultima perioada care au fost transmise in permanenta in Parlamentul European", a declarat Liviu Dragnea.Viorica Dancila s-a aflat, timp de doua zile, la Bruxelles, unde s-a intalnit cu liderii grupurilor popularilor europeni (PPE) si liberalilor (ALDE) din Parlamentul European (PE), Manfred Weber, respectiv, Udo Bullmann, precum si cu grupurile politice din Parlamentul European.Liderul grupului PPE, Manfred Weber, a transmis, dupa intalnirea cu Dancila, ca este extrem de ingrijorat de situatia din Romania si ca a intrebat-o pe Dancila despre coruptie si despre independenta Justitiei, el aratand ca Romania face pasi inapoi in ceea ce priveste lupta anticoruptie.Iata mesajul lui WebberDancila spune ca femeia jandarm a fost batuta de protestantiMiercuri, in ultima zi la Bruxelles, premierul Viorica Dancila a continuat seria gafelor cu care ne-a obisnuit de la preluarea mandatului la Palatul Victoria.Dancila a declarat, la sedinta cu S&D (socialistii europeni - familia politica a PSD), vorbind despre protestul din 10 august, ca femeia jandarm a fost batuta cu bestialitate de protestanti, dezvaluie europarlamentarul Catalin Ivan."Tocmai am aflat de la Viorica Dancila, in plenul Grupului S&D, ca jandarmerita a fost batuta cu bestialitate de protestanti. Sper ca traducatorii au inteles ca este vorba de protestatari. Sa nu intram intr-un conflict religios", scrie Catalin Ivan pe Facebook Se pare ca Viorica Dancila nu si-a dat seama de greseala facuta, iar europarlamentarul Catalin Ivan a corectat-o."Primul lucru in discursul meu a ...citeste mai departe despre " Dragnea e multumit de prestatia Vioricai Dancila la Bruxelles: Au inteles toti ca in Romania adevarul e altul " pe Ziare.com