Dragnea i-a spus ministrului german pentru Afaceri Europene ca reforma in justitie nu afecteaza statul de drept

"Printre subiectele abordate s-au regasit si modificarile din domeniul justitiei, ocazie cu care presedintele Camerei Deputatilor a transmis asigurari cu privire la respectarea statului de drept si a independentei sistemului judiciar in Romania", se arata intr-un comunicat de presa.Cei doi au discutat si despre prioritatile Romaniei la preluarea presedintiei Consiliului UE din ianuarie 2019, Liviu Dragnea sustinand ca viziunea tarii noastre este "una puternic proeuropeana, favorizand o integrare mai profunda, bazata pe valorile si principiile fundamentale ale UE - unitate, solidaritate, tratament egal si convergenta".In acest context, obiectivele Romaniei sunt aprofundarea coeziunii europene, mentinerea unei Europe sigure si stabile, dar si definirea si consolidarea rolului global al UE, potrivit sursei citate.Michael Roth a subliniat ca obiectivele Romaniei in cadrul presedintiei Consiliului UE sunt "cu atat mai importante si cu un mai mare impact la nivelul Uniunii atat din perspectiva alegerilor pentru Parlamentul European, cat si din cea a negocierilor privind noul cadru financiar multianual".