Dragnea, la o greseala distanta de punctul critic. A inceput infrangerea PSD la prezidentiale - Interviu

Liviu Dragnea poate fi la o greseala distanta de a atinge un punct critic de la care Ponta sa devina din nou semnificativ, dar fostul premier nu degaja energia fara de care nu ai cum sa obtii sustinerea unor oameni care acum se uita cu antipatie la Dragnea, a explicat Barbu Mateescu pentru Ziare.com.Barbu Mateescu a vorbit si despre sansele lui Liviu Dragnea la prezidentiale si jocul riscant pe care il face: "pentru PSD, a fi la putere e inceputul infrangerii la prezidentiale".Sunt invocate mai multe sondaje care ar indica o scadere pronuntata a procentelor PSD. E credibil?In general cand mai multe firme dau aceleasi rezultate, lucrurile cam asa stau. Nu exista niciun sondaj in spatiul public, nici macar ca un gest de propaganda, care sa dea PSD la macar 35%.Procente cu 2 in fata nu sunt totusi prea severe?Diferenta dintre 29 si 31 e simbolica, la fel de mare ca aceea intre 25 si 27. Dar cel mai important este trendul si, in mod evident, se intampla ceva in randul publicului care sustinea PSD.Ce se intampla?Cred ca principala problema e legata de o imagine pe care PSD a avut-o mult timp chiar si in randul celor care il simpatizau. Si anume ca era partidul care avea un corp capabil de administratori, oameni capabili sa managerieze institutiile publice. Un fel de 15 mii de specialisti ai CDR.Pentru votantii PSD este foarte importanta notiunea de stabilitate, lucrurile nu se petrec repede, ci pe baza unui plan bine gandit. Intra in ecuatie si repectul pentru elita politica, pentru oamenii care beneficiaza de incredere tocmai in ideea ca sunt capabili.Ei bine, exact imaginea de partid capabil, care nu se grabeste, care ia decizii mai lent decat altii, dar le ia in folosul electoratului, a fost pusa sub semnul intrebarii de-a lungul lui 2017.Apar tot mai des declaratii ale unor lideri PSD care vorbesc despre incapacitatea de a stapani administratia, exista proiecte, programe pe care nu reusesc sa le implementeze. Este o problema noua. Nu exista asa ceva pe vremea lui Adrian Nastase Toate acestea se simt in actiuni concrete: instabilitate guvername