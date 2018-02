Dragnea: Legile Justitiei revin la Parlament. Le modificam si le trimitem la promulgare

La finalul sedintei Biroului Permanent National, liderul PSD, Liviu Dragnea, le-a spus jurnalistilor ca au fost abordate mai multe subiecte si ca premierul Dancila a vorbit despre "perioada de la instalare si pana acum", despre "actiunile pe care le-a intreprins", prezentand si "un set de prioritati pentru perioada urmatoare"."A vorbit si despre cum a gandit comunicarea si legatura intre Guvern, Parlament si coalitia de guvernare. S-a discutat si despre prioritatile legislative, au vorbit cei doi lideri de grup.Dl Dan Nica a facut o informare despre ce s-a intamplat la Bruxelles (de fapt Strasbourg - n.red.) cu acea dezbatere. Am vorbit si despre CEx-ul de miercuri, care va avea ca subiect principal evaluarea secretarilor de stat", a enumerat Liviu Dragnea.Citeste si: Legile Justitiei, in Parlamentul European: Declaratii acide, acuzatii de minciuna, dar si multe vorbe bune despre romaniIntrebat de jurnalisti daca vor fi restructurate sau comasate anumite institutii odata cu evaluarea secretarilor de stat, Liviu Dragnea a raspuns: "Nu stiu, astept de la Guvern sa vina cu aceste propuneri".In plus, liderul PSD a subliniat ca la sedinta BPN s-a discutat despre Legile Justitiei, care "au fost analizate de CCR, vin la Parlament si nu avem de ce sa intarziem, vom modifica articolele indicate de CCR, dupa care le vom trimite la promulgare".Pana in acest moment, CCR a dat decizii referitoare doar la doua dintre Legile Justitiei, declarand anumite prevederi neconstitutionale si cerand Parlamentului sa puna textele respective in acord cu Constitutia.Citeste si:CCR ia prima decizie pe Legile Justitiei: Infiintarea sectiei care ancheteza procurori este constitutionalaCCR a discutat prima dintre Legile Justitiei, cea care se refera la reorganizarea judiciare: Patru aspecte neconstitutionaleCCR a decis pe inca una din Legile Justitiei: Si in statutul magistratilor sunt lucruri neconstitutionaleCCR detaliaza decizia pe a doua Lege a Justitiei: E constitutionala in ansamblul ei, mai putin cateva sintagmeCea mai importanta decizie luata de CCR pe Statutul magistratilor. Iata lista completa a exceptiilor admiseC.B. ...citeste mai departe despre " Dragnea: Legile Justitiei revin la Parlament. Le modificam si le trimitem la promulgare " pe Ziare.com