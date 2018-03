Dragnea ne intoarce inainte de aderarea la UE, cand defaimarea tarii se pedepsea cu inchisoare: Legea a fost abrogata chiar de Monica Macovei

Liviu Dragnea a anuntat sambata, la Congresul PSD, ca va relua intr-o noua forma Legea defaimarii, blocata in urma cu doi ani in Parlament, pentru a-i pedepsi pe cei care, in opinia sa, defaimeaza Romania peste hotare. Luni seara, el a indicat-o explicit pe Monica Macovei, desi europarlamentarul beneficiaza de imunitate.Declaratiile liderului PSD au starnit insa o vie ingrijorare in randurile societatii civile, care nu a uitat amenzile enorme si cenzura pe care a incercat sa o introduca in spatiul public Liviu Dragnea la inceputul anului 2016."Defaimarea propriei tari prin minciuna este o fapta foarte grava, care expune Romania la multe riscuri (...) Suveranitatea Romaniei este mai pretioasa decat orice lupta pentru putere, decat orice mic interes local si, de aceea, este nevoie sa o protejam, si o vom proteja prin legi explicite, dezbatute si votate in Parlament", a avertizat Liviu Dragnea la Congresul PSD, fara sa dea mai multe detalii despre ce are de gand.Citeste amanunte despre subiectul defaimarii::Liviu Dragnea, omul care aduce defaimarea. Reactii dure la amenintarile liderului PSDCe spune Monica Macovei dupa ce Dragnea a dat-o ca exemplu de persoana care defaimeaza RomaniaActiveWatch: Suntem ingrijorati de intentia lui Liviu Dragnea de a reintroduce cenzura politica in taraDaca iti defaimezi tara, iti poti pierde cetatenia, spune un deputat PSD. Cum poti fi un cetatean de buna credinta?Andrei Plesu: M-am saturat de derbedei si de toape! M-am saturat de prosti tantosi!Putini stiu sau isi amintesc, insa, ca "Defaimarea tarii sau a natiunii" a mai fost incriminata in Romania, fiind introdusa prin Legea 140/1996 si apoi abrogata in 2006, la initiativa Guvernului de atunci, dupa cum a declarat judecatorul Cristi Danilet pentru Ziare.com."'Defaimarea tarii sau a natiunii' aparea in fostul Cod Penal la art. 236 indice 1, se pedepsea cu inchisoare de la sase luni la trei ani, si (culmea ironiei!) a fost abrogata printr-o lege initiata de Monica Macovei. Prin aceeasi lege a fost abrogata atunci si insulta, si calomnia", a declarat pentru Ziare.com judecatorul Cristi Danilet, fo ...citeste mai departe despre " Dragnea ne intoarce inainte de aderarea la UE, cand defaimarea tarii se pedepsea cu inchisoare: Legea a fost abrogata chiar de Monica Macovei " pe Ziare.com