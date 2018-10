Dragnea: PSD a fost de acord sa se reintoarca la comisie Legea offshore pentru ca nu exista majoritate

"PSD a fost de acord sa se reintoarca la Comisie Legea offshore pentru ca se pare ca nu se putea intruni o majoritate pentru a fi votata si daca nu ar fi fost aceasta majoritate, ar fi picat propunerea si ar fi ramas in vigoare forma initiala. Nu vreau sa comentez mai mult. PSD isi va sustine in continuare pozitia. Exista calcule si analize si simulari facut de mai multi specialisti, inclusiv de Ministerul de Finante.O saptamana sau cat va fi nevoie, cred ca este bine ca in Comisie toate discutiile sa fie foarte transparente si transmise publicului larg, pentru ca fiecare roman sa stie despre ce se discuta si orice amendament din aceasta lege ce efecte are: pozitive sau negative. Fiecare grup parlamentar a avut o pozitie pe care si-a sustinut-o pe marginea acestei legi. Reincep dezbaterile in comisie. Astazi, noi am aprobat in Biroul Permanent deplasarea domnului Iancu (Iulian Iancu, presedintele Comisiei pentru industrii si servicii din Camera Deputatilor - n.red.) saptamana viitoare ca sa mearga la o reuniune a Consiliului Mondial al Energiei", a declarat Dragnea, in Parlament.Intrebat daca problema a fost generata de lipsa de comunicare sau de amendamentele aduse legii de catre PSD, Dragnea a sustinut ca nu stie."Nu am de unde sa stiu. De asta sunt si eu curios ca si dumneavoastra care sunt argumentele care vor fi prezentate in public si sustinute saptamana viitoare", a mai afirmat liderul PSD.Legea offshore a fost retrimisa miercuri comisiilor de specialitate pentru noi dezbateri, propunerile PSD de modificare a proiectului neprimind primit votul final.Cererea de retrimitere la comisii a fost adoptata cu 210 voturi "pentru" si o singura abtinere.Liderul grupului ALDE din Camera Deputatilor, Varujan Vosganian , a spus ca ALDE nu sustine propunerile PSD de modificare a Legii offshore.Modificarile succesive facute la proiectul legii offshore au indus parlamentarilor ALDE un sentiment de incertitudine legat de soliditatea propunerilor, pentru ca aceste amendamente nu au fost insotite de niciun fel de nota explicativa privind efectele si consecintele financiar-bugetare pe care le produc, a declarat liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu.El a adaugat ca parlamentarii ALDE asteapta in cel mai scurt timp din par ...citeste mai departe despre " Dragnea: PSD a fost de acord sa se reintoarca la comisie Legea offshore pentru ca nu exista majoritate " pe Ziare.com